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داعية سوري بارز يظهر بقناة إسرائيلية
أثار داعية سوري بارز جدلا واسعا، بظهوره عبر قناة إسرائيلية، الداعية حسن الدغيم، عضو المجلس الإسلامي السوري، والشرعي الذي برز خلال الثورة السورية، حيث ظهر عبر قناة "i24" الإسرائيلية الناطقة بالعربية.
وتحدث الدغيم خلال اللقاء عن تنظيم القاعدة، وقضايا أخرى متعلقة بالقضية السورية، لكن الداعية حسن الدغيم قال إنه لم يكن يعلم أن القناة إسرائيلية، وأنه تعرض لخديعة.
وكشف الدغيم أن من أرسل رقم هاتفه إلى الصحفي هو وائل علوان، المتحدث باسم "فيلق الرحمن"، الفصيل الذي يتواجد في الغوطة الشرقية.
واتهم الدغيم المعارض السوري خليل المقداد، والباحث الشرعي رامي الدالاتي، وآخرين، باستغلال الحادثة، للتحريض عليه، والإساءة للمجلس الإسلامي السوري، قائلا إنهم من "المطبِّلين للبغدادي والقاعدة".
وتفاوتت ردود الفعل على ظهور الدغيم في تلفزيون إسرائيلي، بين من هاجمه واتهمه بمحاولة الشهرة بأي ثمن، وقلةٍ مطبِّعة بررت فعلته، زاعمين أن الظهور على قناة إسرائيلية "ليس بجريمة تستحق الإدانة"!.
الغريب - الجزائر2018/01/19 على 22:391
من سقوط الي سقوط تعنت اخوانك المسلمين بشتي النعوت القبيحة و تتعامل مع من يتعامل مع اسرائيل و بهذا كشفك الله علي حقيقتك لانك الاول من زرعت الفرقة بين المجاهدين و العرعور و عملاء الكبار ( علماء).
02018/01/19 على 23:022
هناك تطبيع كبير بين بشار النعامة و الصهاينة