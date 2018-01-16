حكيم دكار سعيد بإنتخابه في بلدية قسنطينة ويتهم: التلفزيون الجزائري ظلمني.. والمهرجانات قائمة على "الشللية"

اتهم الممثل حكيم دكار القائمين على شؤون المهرجانات في الجزائر بممارسة "الشللية"، والاقتصار على دعوة أحبابهم وأصحابهم فقط مع ممارسة الإقصاء ضد الآخرين!

دكار الذي تم انتخابه مؤخرا ليكون ضمن المجلس الشعبي البلدي في قسنطينة، قال إنه يشعر بالحزن الشديد نتيجة ما تعرض له من تهميش خصوصا أنه كان من بين الفنانين الذين رفضوا مغادرة البلاد في السنوات الصعبة لكنه اليوم لا يجد تكريما حتى من مدينته قسنطينة وان كان يعتبر انتخابه الأخير في المحليات بمثابة التكريم الأفضل!

وفي حوار له مع قناة "البلاد"، قال بطل سلسلة "جحا"، إنه لم يترك الفن ولم يختفي وإنما ساهم البعض في إبعاده وذلك من خلال الإجحاف الذي مارسه ضده التلفزيون الجزائري حين قرر عرض مسلسله الناجح "جحا" في ساعة متأخرة من الليل في شهر رمضان ومع ذلك برهن على جماهريته، ثم توالى الأمر مع إقصائه عن المشاركة في المهرجانات مثل مهرجان وهران السينمائي أو مهرجان المسرح المحترف في العاصمة وغيرها من النشاطات التي باتت مقتصرة على أسماء بعينها وعلى أصدقاء المسؤولين وفقط!