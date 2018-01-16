أبلغت وزارة المالية، المدير العام للأملاك الوطنية، ومديري الحفظ العقاري في الولايات، عدم منح شهادة السلبية -شهادة عدم الملكية- لإدراجها في ملف الحصول على سكن وفق صيغة الترقوي المدعمLPA .
وأوضحت مراسلة لمديرية الأملاك الوطنية، منتصف الشهر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن مصالح المحافظات العقارية تلقت طلب معلومات من مواطنين للحصول على شهادة السلبية، لإدراجها ضمن ملف طلب الحصول على سكن بصيغة السكن الترقوي المدعم، وأفادت المراسلة، أنه وبعد ربط الاتصال بمصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، للتحقق في الموضوع، ردت هذه الأخيرة، أن "مصالحها لم تعتزم بتاتا إدراج الوثيقة في إطار تكوين ملف الحصول على السكن، علما وأن مثل هذه المعلومات تتم منذ 2016 بصفة فعالة بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح وزارة السكن، كإطار لتبسيط الإجراءات وتحسين مهام المرفق العام".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية انحصار التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
الأكثر تفاعلا
1"مُكرّر" تُخرَب مستقبل مئات الشباب وتشتَت عائلات بوهران!؟
2إعفاء المواطنين من "شهادة السلبية" في ملفات "LPA"
3"قاتل مأجور" يحاول اغتيال موظف مقابل 20 مليونا بباتنة
4مقتل شاب وإصابة شرطي بسبب عصابة مخدرات في الطارف
5مهاجرون أفارقة يأوون أُما بلا مسكن في الوادي
Français English
الرأي
سليم قلالة
هل نحن عاجزون أمام المستقبل؟
جمال لعلامي
زوالية.. دروع بشرية!
صالح عوض
إنها مسألة شرف
محمد الهادي الحسني
التخنزر
صالح عوض
من يخترق الحاجز
جمال لعلامي
"تاع الذراري"!
عبد الحميد عثماني
ترقية الأمازيغية أم الفرنسية؟!
عبد الرحمن الكناني
ماذا يجري في تونس؟
عمار يزلي
كل الطرق فيها "فصاد"
جمال لعلامي
مرشد وجوليانا نموذجا!
الفيديو
الجزائر والمغرب.. أزمة، فمصافحة، فعناق، فأزمة..!
رئيس ليبيريا جورج ويا يحضر صلاة الجمعة في مونروفيا
هل تجار المخدرات وحدهم من يستحقون الإعدام يا أويحيى؟
الداعية الطاهر سرايش.. يترجّل
21 سنة على رأس النقابة.. ما هو سر عبد المجيد سيدي السعيد؟!
الفلسطينيون يحذرون من الآثار السلبية لقرار واشنطن تجميد المساعدات
شاهد كيف أحرجت كيت ميدلتون الأمير وليام برقصها العلني!
الأئمة الموقوفون.. هل ينفذون فعلا أجندات دولة أخرى؟!
الرئيس الفلسطيني يشن هجوماً لاذعاً على ترامب
تركيا وأمريكا.. أزمة جديدة على وقع طبول الحرب..!
إعفاء المواطنين من "شهادة السلبية" في ملفات "LPA"
ع. س
أبلغت وزارة المالية، المدير العام للأملاك الوطنية، ومديري الحفظ العقاري في الولايات، عدم منح شهادة السلبية -شهادة عدم الملكية- لإدراجها في ملف الحصول على سكن وفق صيغة الترقوي المدعمLPA .
تغطيات ذات صلة
منحة التربص بالخارج تثير جدلا بجامعة سيدي بلعباس
إعفاء المواطنين من "شهادة السلبية" في ملفات "LPA"
معاق حركيا يحرق جسده أمام مقر ولاية بسكرة
شاب يقتل زميله الطالب الجامعي بطعنة في الصدر بباتنة
إدانة إطارات من شركة الإسمنت بينهم المدير العام السابق بالحبس النافذ
وأوضحت مراسلة لمديرية الأملاك الوطنية، منتصف الشهر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن مصالح المحافظات العقارية تلقت طلب معلومات من مواطنين للحصول على شهادة السلبية، لإدراجها ضمن ملف طلب الحصول على سكن بصيغة السكن الترقوي المدعم، وأفادت المراسلة، أنه وبعد ربط الاتصال بمصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، للتحقق في الموضوع، ردت هذه الأخيرة، أن "مصالحها لم تعتزم بتاتا إدراج الوثيقة في إطار تكوين ملف الحصول على السكن، علما وأن مثل هذه المعلومات تتم منذ 2016 بصفة فعالة بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح وزارة السكن، كإطار لتبسيط الإجراءات وتحسين مهام المرفق العام".