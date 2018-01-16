إعفاء المواطنين من "شهادة السلبية" في ملفات "LPA"

أبلغت وزارة المالية، المدير العام للأملاك الوطنية، ومديري الحفظ العقاري في الولايات، عدم منح شهادة السلبية -شهادة عدم الملكية- لإدراجها في ملف الحصول على سكن وفق صيغة الترقوي المدعمLPA .

وأوضحت مراسلة لمديرية الأملاك الوطنية، منتصف الشهر الجاري، تحوز "الشروق" نسخة منها، أن مصالح المحافظات العقارية تلقت طلب معلومات من مواطنين للحصول على شهادة السلبية، لإدراجها ضمن ملف طلب الحصول على سكن بصيغة السكن الترقوي المدعم، وأفادت المراسلة، أنه وبعد ربط الاتصال بمصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، للتحقق في الموضوع، ردت هذه الأخيرة، أن "مصالحها لم تعتزم بتاتا إدراج الوثيقة في إطار تكوين ملف الحصول على السكن، علما وأن مثل هذه المعلومات تتم منذ 2016 بصفة فعالة بين المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح وزارة السكن، كإطار لتبسيط الإجراءات وتحسين مهام المرفق العام".