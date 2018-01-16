"الكناباست": شرط بن غبريط تعجيزي والإضراب متواصل

وصفت، نقابة "الكناباست" الشروط التي وضعتها وزيرة التربية، مقابل الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، "بالتعجيزية"، مؤكدة أن الإضراب متواصل، والمجلس الوطني للنقابة هو الوحيد الذي يملك صلاحيات توقيف الحركة الاحتجاجية من عدمها.

أكد، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الكنابست، مسعود بوديبة، لـ"الشروق"، أن الشرط الذي وضعته الوزيرة للجلوس مع "الكناباست" إلى طاولة الحوار تعجيزي، على اعتبار أن قرار توقيف الإضراب لا يمكن أن يتخذ بين ليلة و ضحاها، على اعتبار أن مثل هذه القرارات تسبقها إجراءات أبرزها استدعاء المجلس الوطني الذي يعد سيدا في قراراته، مشددا بأن الوزيرة تعلم جيدا آليات وقف الحركات الاحتجاجية.

أضاف، محدثنا أن النقابة، أبلغت أعضاء المبادرة التوافقية لحل النزاع، بأنه من غير الممكن، منح إجابات عن مقترح وقف الإضراب، كون الأمر يخص جملة من الإجراءات يجب اتخاذها.