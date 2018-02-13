أعلنت سلاف فواخرجي، عن دخولها مغامرة جديدة في مجال الإنتاج لأول مرة، حيث نشرت منذ أيام النجمة السورية صورا قالت أنها توثيق لإطلاق مشروعها الإنتاجي الجديد المتمثل في فليم "تدمر" الذي تنتجه شركة "شغف" للإنتاج الفني، التي تعود ملكيتها لسلاف وزوجها الفنان طارق رمضان.
سلاف فواخرجي التي أعلنت منذ بداية النزاع في سوريا اصطفافها إلى جانب "النظام" قررت خوض مغامرة الإنتاج بالشراكة مع روسيا التي دخلت بدورها المجال الفني إلى جانب النظام بعد أن أعلنت اصطفافها سياسيا وعسكريا إلى جانب بشار الأسد. وكشفت الفواخرجي أن المخرج إيفان بولوتينكوف سيتولى مهمة الإشراف على العمل في إطار عقد مشترك ترعاه وزارتا الثقافة في البلدين.
وقد تم توقيع عقد الشراكة بالعاصمة الروسية التي اختارتها فواخرجي لدخول أول مغامرة إنتاجية لها بعد مجال الإخراج الذي وقعت فيه فيلمها الأول "رسائل الكرز".
وحسب تصريحات المنتجة، يعالج فيلم "تدمر" قصة طبيب أفغاني تهرب زوجته وبناتها إلى سورية لممارسة جهاد النكاح ويقرر اللحاق بهن للحيلولة دونهن وما أقدمن عليه، وفي سياق القصة يقف "تدمر" على حجم الدمار الذي عرفته المدينة الأثرية "تدمر" من طرف عصابات داعش. ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في نهاية العام الجاري، في كل من بطرسبرغ وسورية، على أن يعرض نهاية عام 2019.
وحسب المعلومات التي تناقلتها مواقع إخبارية عربية، فإن "التحالف السوري السوفياتي" ينتقل من المجال العسكري إلى المجال الفني، وقد بدا الأمر واضحا من خلال حضور فواخرجي نفسها منذ فترة كعضو في لجنة تحكيم الطبعة الخامسة عشرة من مهرجان "كراسناغورك" الروسي التي استغلت صعودها على منصة المهرجان لتوجيه رسالة شكر وتقدير لروسيا التي تقف إلى جانب سوريا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1الشاب نصرو في وهران قريبا بعد انتهاء هذه الإجراءات
2"تدمر".. فيلم سوري يعالج جهاد النكاح وهدم الآثار
3"جمال صابري وآخرون تنكروا للجميل والفنان الشاوي في انقراض
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الدورة الاقتصادية بين التدمير وإعادة الإعمار
جمال لعلامي
"حرب" في عيد الحبّ!
قادة بن عمار
هل أتاك حديث "راوية" من دبي؟!
سلطان بركاني
صرعى "الحبّ".. بين عالم الفايسبوك والواقع
محمد بوخطة
الجبهة الاجتماعية بين عجز الإدارة وتَغَوُّل النقابة
سليم قلالة
الخطاب الحالق.. الذي نخشاه!
جمال لعلامي
خافوا ربـّي!
صالح عوض
أي الأبواب سيفتح الفلسطينيون؟
صالح عوض
فلنزرع الورد
محمد الهادي الحسني
الأمن الديني
الفيديو
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
سلاف فواخرجي تدخل مغامرة جديدة
"تدمر".. فيلم سوري يعالج جهاد النكاح وهدم الآثار
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
أعلنت سلاف فواخرجي، عن دخولها مغامرة جديدة في مجال الإنتاج لأول مرة، حيث نشرت منذ أيام النجمة السورية صورا قالت أنها توثيق لإطلاق مشروعها الإنتاجي الجديد المتمثل في فليم "تدمر" الذي تنتجه شركة "شغف" للإنتاج الفني، التي تعود ملكيتها لسلاف وزوجها الفنان طارق رمضان.
تغطيات ذات صلة
"تدمر".. فيلم سوري يعالج جهاد النكاح وهدم الآثار
الشاب نصرو في وهران قريبا بعد انتهاء هذه الإجراءات
"جمال صابري وآخرون تنكروا للجميل والفنان الشاوي في انقراض
"الزمان يدور" تحذير لكل من يتوهم أن أوروبا هي الجنّة!!
منظمة الناشرين تعقد جمعيتها الإنتخابية و14 مرشحا للمجلس
سلاف فواخرجي التي أعلنت منذ بداية النزاع في سوريا اصطفافها إلى جانب "النظام" قررت خوض مغامرة الإنتاج بالشراكة مع روسيا التي دخلت بدورها المجال الفني إلى جانب النظام بعد أن أعلنت اصطفافها سياسيا وعسكريا إلى جانب بشار الأسد. وكشفت الفواخرجي أن المخرج إيفان بولوتينكوف سيتولى مهمة الإشراف على العمل في إطار عقد مشترك ترعاه وزارتا الثقافة في البلدين.
وقد تم توقيع عقد الشراكة بالعاصمة الروسية التي اختارتها فواخرجي لدخول أول مغامرة إنتاجية لها بعد مجال الإخراج الذي وقعت فيه فيلمها الأول "رسائل الكرز".
وحسب تصريحات المنتجة، يعالج فيلم "تدمر" قصة طبيب أفغاني تهرب زوجته وبناتها إلى سورية لممارسة جهاد النكاح ويقرر اللحاق بهن للحيلولة دونهن وما أقدمن عليه، وفي سياق القصة يقف "تدمر" على حجم الدمار الذي عرفته المدينة الأثرية "تدمر" من طرف عصابات داعش. ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في نهاية العام الجاري، في كل من بطرسبرغ وسورية، على أن يعرض نهاية عام 2019.
وحسب المعلومات التي تناقلتها مواقع إخبارية عربية، فإن "التحالف السوري السوفياتي" ينتقل من المجال العسكري إلى المجال الفني، وقد بدا الأمر واضحا من خلال حضور فواخرجي نفسها منذ فترة كعضو في لجنة تحكيم الطبعة الخامسة عشرة من مهرجان "كراسناغورك" الروسي التي استغلت صعودها على منصة المهرجان لتوجيه رسالة شكر وتقدير لروسيا التي تقف إلى جانب سوريا.