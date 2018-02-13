تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف المتاجرة في حبوب الإجهاض، التعدي على ملكية عقارية والعصيان، الذي تورط فيه شقيقان في العقد الثاني من العمر أحدهما غاب عن جلسة المحاكمة أمس والثاني لم يتم استخراجه من المؤسسة العقابية لأنه محبوس لسبب آخر.
انطلقت القضية عندما تقدّم رجال الأمن إلى السكن الوظيفي الذي يسكن فيه المتهمان لتنفيذ قرار طردهما بعد وفاة والدهما الذي كان يشغل منصب عون إداري. غير أنهما أبديا مقاومة لعناصر الشرطة، وأسفرت عملية تفتيش المنزل على ضبط كمية معتبرة من حبوب الإجهاض. وخلال سماعهما من طرف كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية اعترفا بالفعل المنسوب إليهما وأنهما حوّلا السكن الوظيفي التابع لمستشفى مصطفى باشا إلى مخزن لحبوب الإجهاض للمتاجرة فيها. وطلب دفاع الطرف المدني تعويض قدره مليون دج عن تهمة المتاجرة في حبوب الإجهاض و500 ألف دج عن تهمة التعدي على ملكية عقارية. للإشارة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 10 سنوات سجنا نافذا ضد الشقيقين لارتكابهما جنحة المتاجرة في حبوب الإجهاض والحبس عامين حبسا نافذا عن جنحتي العصيان والتعدي على ملكية عقارية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1وفاة 5 جنود وإصابة آخرين بتبسة
2إنهاء مهام مدير مستشفى قالمة بعد حادثة سقوط طبيب
3خادمة وراء مقتل الشرطي بالبليدة
4"جامعيّة" تسلب هنديّا نصف مليار وتفتح معهد تجميل وحلاقة!
580 محلا مغلقا ببلدية الجزائر الوسطى منذ سنوات
Français English
الرأي
حبيب راشدين
الدورة الاقتصادية بين التدمير وإعادة الإعمار
جمال لعلامي
"حرب" في عيد الحبّ!
قادة بن عمار
هل أتاك حديث "راوية" من دبي؟!
سلطان بركاني
صرعى "الحبّ".. بين عالم الفايسبوك والواقع
محمد بوخطة
الجبهة الاجتماعية بين عجز الإدارة وتَغَوُّل النقابة
سليم قلالة
الخطاب الحالق.. الذي نخشاه!
جمال لعلامي
خافوا ربـّي!
صالح عوض
أي الأبواب سيفتح الفلسطينيون؟
صالح عوض
فلنزرع الورد
محمد الهادي الحسني
الأمن الديني
الفيديو
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
نيران صديقة داخل بيت الأفالان بسبب "العهدة الخامسة"..!
هل يحال ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.. هل هي مؤكدة؟
تأسس المستشفى الجامعي مصطفى باشا طرفا مدنيا
التماس 10 سنوات لشقيقين يتاجران في حبوب الإجهاض
حورية. ب
تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف المتاجرة في حبوب الإجهاض، التعدي على ملكية عقارية والعصيان، الذي تورط فيه شقيقان في العقد الثاني من العمر أحدهما غاب عن جلسة المحاكمة أمس والثاني لم يتم استخراجه من المؤسسة العقابية لأنه محبوس لسبب آخر.
تغطيات ذات صلة
العثور على جثة طبيب أطفال بعيادته في الحراش
التماس 10 سنوات لشقيقين يتاجران في حبوب الإجهاض
الانفلونزا تقتل طبيبا بالمدية
خادمة وراء مقتل الشرطي بالبليدة
وفاة 5 جنود وإصابة آخرين بتبسة
انطلقت القضية عندما تقدّم رجال الأمن إلى السكن الوظيفي الذي يسكن فيه المتهمان لتنفيذ قرار طردهما بعد وفاة والدهما الذي كان يشغل منصب عون إداري. غير أنهما أبديا مقاومة لعناصر الشرطة، وأسفرت عملية تفتيش المنزل على ضبط كمية معتبرة من حبوب الإجهاض. وخلال سماعهما من طرف كل من الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية اعترفا بالفعل المنسوب إليهما وأنهما حوّلا السكن الوظيفي التابع لمستشفى مصطفى باشا إلى مخزن لحبوب الإجهاض للمتاجرة فيها. وطلب دفاع الطرف المدني تعويض قدره مليون دج عن تهمة المتاجرة في حبوب الإجهاض و500 ألف دج عن تهمة التعدي على ملكية عقارية. للإشارة التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 10 سنوات سجنا نافذا ضد الشقيقين لارتكابهما جنحة المتاجرة في حبوب الإجهاض والحبس عامين حبسا نافذا عن جنحتي العصيان والتعدي على ملكية عقارية.