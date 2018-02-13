في قصر بعبدا وزير الخارجية الأمريكية يضطر لانتظار نظيره اللبناني

اضطر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للانتظار عدة دقائق في قصر الرئاسة اللبناني قبل أن يستقبله نظيره اللبناني قبل محادثاته مع الرئيس ميشال عون، الخميس.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تيلرسون وهو يجلس في غرفة وبجواره مقعد شاغر قبل أن يدخل نظيره اللبناني جبران باسيل ويصافحه فيما بدا خروجاً على العرف الدبلوماسي.

ويزور تيلرسون لبنان، وهو من الدول الرئيسية التي تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية، في إطار جولة إقليمية. وقال شاهد من وكالة رويترز للأنباء، إن باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر عندما وصل موكبه.

وعون، والد زوجة وزير الخارجية باسيل، حليف سياسي لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ومن المقرر أن يجتمع تيلرسون أيضاً مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

ويتوقع أن يبحث تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين عدة قضايا أبرزها موضوع حزب الله الذي تصنفه أمريكا كمنظمة إرهابية وتفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الحزب.

ومن المتوقع أن تكون مسألة الخلاف بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي على الحدود البحرية والبرية من القضايا الأساسية في البحث.

وكان تيلرسون دعا، الأربعاء، إلى إنهاء النشاط العسكري لحزب الله وسحب قواته من سوريا.