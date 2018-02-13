مع حجز 100 قرص مهلوس توقيف خمسة أشخاص يتاجرون بالكوكايين والمخدرات في زرالدة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية زرالدة في عمليات متفرقة من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 1.156 كلغ من القنب الهندي، 2.26غرام من الكوكايين، 100 قرص مهلوس، أربعة سكاكين من النوع الكبير وساطور.

العملية الأولى قامت بها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لزرالدة، اثر ورود معلومة تتعلق بشخص يروج المخدرات على مستوى أحد أحياء المدينة، بناء على تحريات معمقة تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه، وبعد الحصول على إذن بتفتيش المنزل صادر من قبل السيد وكيل الجمهورية، تم حجز داخل منزله كلغ و156غرام من القنب الهندي موجودة على شكل صفائح.

في قضية أخرى لذات المصالح وعلى إثر عملية تفتيش ومراقبة على مستوى حاجز أمني لعناصر الشرطة القضائية التي قامت بوضع الحاجز بصفة فجائية للقبض على المنحرفين لفت انتباههم سيارة مشبوهة وبعد توقيفها والقيام بعملية تفتيش دقيق تم العثور بداخلها على أربعة أكياس من الكوكايين مخبأة بإحكام في إحدى زوايا المركبة، حيث قدرت الكمية 2.26 غرام من الكوكايين، فيما تم خلال العملية الثالثة توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وبعد صدور إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية تم العثور بمنزل أحدهم على 100 قرص مهلوس وسبع غرامات من القنب الهندب وأربع سكاكين من الحجم الكبير وساطور.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهم في مختلف العمليات أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع (05) منهم الحبس المؤقت.