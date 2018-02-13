تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية زرالدة في عمليات متفرقة من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 1.156 كلغ من القنب الهندي، 2.26غرام من الكوكايين، 100 قرص مهلوس، أربعة سكاكين من النوع الكبير وساطور.
العملية الأولى قامت بها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لزرالدة، اثر ورود معلومة تتعلق بشخص يروج المخدرات على مستوى أحد أحياء المدينة، بناء على تحريات معمقة تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه، وبعد الحصول على إذن بتفتيش المنزل صادر من قبل السيد وكيل الجمهورية، تم حجز داخل منزله كلغ و156غرام من القنب الهندي موجودة على شكل صفائح.
في قضية أخرى لذات المصالح وعلى إثر عملية تفتيش ومراقبة على مستوى حاجز أمني لعناصر الشرطة القضائية التي قامت بوضع الحاجز بصفة فجائية للقبض على المنحرفين لفت انتباههم سيارة مشبوهة وبعد توقيفها والقيام بعملية تفتيش دقيق تم العثور بداخلها على أربعة أكياس من الكوكايين مخبأة بإحكام في إحدى زوايا المركبة، حيث قدرت الكمية 2.26 غرام من الكوكايين، فيما تم خلال العملية الثالثة توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وبعد صدور إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية تم العثور بمنزل أحدهم على 100 قرص مهلوس وسبع غرامات من القنب الهندب وأربع سكاكين من الحجم الكبير وساطور.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهم في مختلف العمليات أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع (05) منهم الحبس المؤقت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
شارك برأيك
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
الأكثر تفاعلا
1دمى ومشعوذون مغاربة لتهريب آثار الجزائر إلى المتاحف العالمية
2إصابة 12 تلميذا ودركي في مواجهات داخل ثانوية بباتنة
3بلدية بولوغين تسلم ورقة طريق لعائلتين في شقة واحدة وعمارة غير موجودة
4أولياء التلاميذ يغلقون مدرسة جرويطي السعيد بالقادرية في البويرة
5فتاة تحاول الإنتحار بعد ابتزازها بصورها في قسنطينة
Français English
الرأي
صالح عوض
من السودان إلى كردستان
صالح عوض
في زمن الهمبورغر
محمد الهادي الحسني
الاقتصاد العريان
جمال لعلامي
من يأمر من؟
عبد الحميد عثماني
نرفض الدعم الإجتماعي!
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
"ما تحشم ما تخاف"!
محمد حمادي
عرّابو التطرّف وصكوك المغفرة!
أبو بكر خالد سعد الله
تدريس الرياضيات: سنغافورة في باريس !!
صالح عوض
شخصية الجزائر وعبقرية المكان
الفيديو
ناجون من إطلاق نار في مدرسة أمريكية يقودون حملة ضد حيازة السلاح
ليبيون يفضلون شظف العيش في الصحراء على ويلات الحرب
فتاة مغربية تتعرض للاعتداء في وضح النهار
واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية
ما مصير الجهاديين الأجانب في سوريا والعراق؟
الشرطة السعودية تطارد فتاة.. والسبب؟!
هل اعترفت فرنسا ضمنيا بجرائمها في الجزائر؟!
شقيقة زعيم كوريا الشمالية في سيؤول
مليونيرة سعودية تطلب عريسا على الهواء مباشرة!
أمٌّ مرضعة تبيع "حليب الثدي" في الشارع!
مع حجز 100 قرص مهلوس
توقيف خمسة أشخاص يتاجرون بالكوكايين والمخدرات في زرالدة
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية زرالدة في عمليات متفرقة من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز 1.156 كلغ من القنب الهندي، 2.26غرام من الكوكايين، 100 قرص مهلوس، أربعة سكاكين من النوع الكبير وساطور.
تغطيات ذات صلة
شبكة تؤسس إدارة موازية لتزوير الوثائق وانتحال هوية الأشخاص بقسنطينة
توقيف خمسة أشخاص يتاجرون بالكوكايين والمخدرات في زرالدة
توقيف عناصر شبكة مختصة في تهريب الحراقة ببومرداس
مدمن مهلوسات يقتل تاجرا وسط سوق بتلمسان
فتاة تحاول الإنتحار بعد ابتزازها بصورها في قسنطينة
العملية الأولى قامت بها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لزرالدة، اثر ورود معلومة تتعلق بشخص يروج المخدرات على مستوى أحد أحياء المدينة، بناء على تحريات معمقة تم تحديد هوية الشخص المشتبه فيه، وبعد الحصول على إذن بتفتيش المنزل صادر من قبل السيد وكيل الجمهورية، تم حجز داخل منزله كلغ و156غرام من القنب الهندي موجودة على شكل صفائح.
في قضية أخرى لذات المصالح وعلى إثر عملية تفتيش ومراقبة على مستوى حاجز أمني لعناصر الشرطة القضائية التي قامت بوضع الحاجز بصفة فجائية للقبض على المنحرفين لفت انتباههم سيارة مشبوهة وبعد توقيفها والقيام بعملية تفتيش دقيق تم العثور بداخلها على أربعة أكياس من الكوكايين مخبأة بإحكام في إحدى زوايا المركبة، حيث قدرت الكمية 2.26 غرام من الكوكايين، فيما تم خلال العملية الثالثة توقيف ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وبعد صدور إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية تم العثور بمنزل أحدهم على 100 قرص مهلوس وسبع غرامات من القنب الهندب وأربع سكاكين من الحجم الكبير وساطور.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض المشتبه فيهم في مختلف العمليات أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداع (05) منهم الحبس المؤقت.