تدخل مغامرة الإنتاج التلفزيوني لأول مرة نبيلة عبيد تقدم فيلما عن وردة الجزائرية

قالت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، إنها "متحمسة" لإنتاج مسلسل عن قصة حياة وردة الجزائرية التي وصفتها بـ"صديقة عمرها"، التي حزنت لفراقها والتي تعد حالة غنائية فريدة، وأضافت عبيد في تصريحات نقلتها مواقع مصرية أنها بدأت في اختيار فريق العمل وتبحث عن كاتب للمسلسل.

تصريح نبيلة عبيد جاء على إثر قرارها بالعودة للإنتاج من خلال الشركة التي تمتلكها وتحمل اسم "أفلام نبيلة عبيد"، وكانت قدمت من خلالها عددا من الأفلام حصلت على جوائز في مهرجانات منها فيلما "الوحل" و"كشف المستور".

وأضافت نبيلة عبيد أنها سوف تنتج أفلامًا سينمائية تعتمد على وجوه شابة جديدة في جميع المجالات بما في ذلك التمثيل والتأليف والإخراج، كما أنها للمرة الأولى ستنتج عملًا تلفزيونيًا، مؤكدة في هذا السياق أن عزوف عدد كبير من شركات الإنتاج عن تقديم أعمال تعالج مشكلات اجتماعية أو تخلد ذكرى حياة كبار المشاهير دفعها للعودة إلى الإنتاج.