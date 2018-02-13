مُتهم بالقتل وآخر بترويج المخدرات في قبضة الأمن بالوادي

ألقي القبض نهاية الأسبوع على مجرمين خطيرين، بمدينة الدبيلة الواقعة شرق عاصمة ولاية الوادي وتبعد عنها بـ 20 كلم، من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المدينة سالفة الذكر، وكان الموقوفان محل بحث قضائي، لتورطهما في عديد الجرائم الخطيرة، الماسة بأمن الأشخاص والممتلكات، وجاءت عملية التوقيف بعد استغلالهم معلومات تفيد بوجود شخصين محل بحث من قبل الجهات القضائية، إذ باشرت مصالح الأمن عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، التي أفضت لتحديد أماكن تواجد وتنقل الشخصين محل الشبهة، وتم إعداد خطة مُحكمة للإيقاع بهما أثناء تنقلهما لإحدى المزارع الواقعة بدائرة الدبيلة، وهو ما حدث وفق الخطة، ليتم اقتيادهما إلى مقر أمن الدائرة.

ويتعلق الأمر بشاب في العشرينيات من العمر والثاني كهل في الأربعينيات، وخلال التحقيق تبين أن الشاب في التاسع والعشرين ربيعا من عمره، مبحوث عنه قضائيا في إحدى ولايات غرب الوطن، لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وجناية حجز شخص خارج الحالات التي يجيزها القانون، فضلا عن تورطه في جناية الاختطاف عن طريق الاستدراج المرتبطة بالعنف الجسدي بدافع تسديد فدية، كما كشف التحقيق تورط الكهل الموقوف في جناية استيراد وتخزين ونقل مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوفين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.