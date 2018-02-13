هاجم اليوتيوبر الجزائري المعروف يوسف زروطة منتقديه، وذلك عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" واصفا إياهم بالمُعقدين. وجاء في التغريدة: "بكل صراحة لحباب.. الفايسبوك في الدزاير كرهتو وليت نحسو كي شغل ديشارج كبيرة اللي يجي يرمي فيها حماقاته وحقده وقذفه.. إلخ" وختم زروطة تغريدته بسؤال: "كاين هنا اللي راهم يحسوا كيما راني نحس؟؟".
توقيت نشر هذه التغريدة فسّره الكثير على أنه "قصف" من "زروطة" بعد الهجوم غير المبرر للبعض عقب اختياره ضمن لجنة تحكيم مسابقة "سديم" لأحسن "يوتيوبر" ومؤثر في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ستنطلق اعتبارا من 4 مارس الداخل، حيث استكثر البعض اختيار "زروطة" لهذه المهمة، فيما تساءل آخرون عن ماهية الخبرة التي يملكها مقارنة بمن سبقوه إلى هذا المجال على غرار أنس تينا وشمسو ديزاد جوكر ودادي زنقا وغيرهم من "اليوتيوبرز"؟؟
يشار إلى أن "زروطة" لديه فيديوهات تعدت ملايين المشاهدات على "يوتوب"، وهو يُعد من أحب البودكاستر الجزائريين، خاصة في مجال الفيديوهات الساخرة، ومن أشهر أعماله نذكر: "الأم في الجزائر" و"الشهرة في الجزائر" و"التلفزة في رمضان" و"عيد الأضحى" وغيرها..
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رابح. ع
هاجم اليوتيوبر الجزائري المعروف يوسف زروطة منتقديه، وذلك عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" واصفا إياهم بالمُعقدين. وجاء في التغريدة: "بكل صراحة لحباب.. الفايسبوك في الدزاير كرهتو وليت نحسو كي شغل ديشارج كبيرة اللي يجي يرمي فيها حماقاته وحقده وقذفه.. إلخ" وختم زروطة تغريدته بسؤال: "كاين هنا اللي راهم يحسوا كيما راني نحس؟؟".
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توقيت نشر هذه التغريدة فسّره الكثير على أنه "قصف" من "زروطة" بعد الهجوم غير المبرر للبعض عقب اختياره ضمن لجنة تحكيم مسابقة "سديم" لأحسن "يوتيوبر" ومؤثر في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ستنطلق اعتبارا من 4 مارس الداخل، حيث استكثر البعض اختيار "زروطة" لهذه المهمة، فيما تساءل آخرون عن ماهية الخبرة التي يملكها مقارنة بمن سبقوه إلى هذا المجال على غرار أنس تينا وشمسو ديزاد جوكر ودادي زنقا وغيرهم من "اليوتيوبرز"؟؟
يشار إلى أن "زروطة" لديه فيديوهات تعدت ملايين المشاهدات على "يوتوب"، وهو يُعد من أحب البودكاستر الجزائريين، خاصة في مجال الفيديوهات الساخرة، ومن أشهر أعماله نذكر: "الأم في الجزائر" و"الشهرة في الجزائر" و"التلفزة في رمضان" و"عيد الأضحى" وغيرها..