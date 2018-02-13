منتقدا وزير التجارة وأويحيى وولد عباس بن يونس: تصريحات صالحي "خطاب صرف صحي"!

وصف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، تصريحات رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي الأخيرة بشأن اللغة الأمازيغية بخطاب "الصرف الصحي".

وانتقد بن يونس -على هامش اللقاء الذي نشطه، السبت، ببومرداس- الخطاب السياسي الحالي، حيث اعتبر خطابات البعض دون المستوى، مشيرا بخصوص خطاب الأمين العام للأرندي الأخير، إلى أن "المشاكل لا تحل بالتهديدات، وإنما تحل بالحوار"، فيما وصف خطاب نعيمة صالحي "بخطاب المجاري والصرف الصحي والخطاب الذي من شأنه حث الشباب على العزوف الانتخابي ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية".

وقال بن يونس بشأن خطاب الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس: "لا يوجد مسؤول سياسي يعطي دروسا في الوطنية لآخرين.. فلا يوجد من يحتكر ثورة نوفمبر، ويعتبر نفسه وطنيا أكثر من غيره. وعليه يجب على هؤلاء المسؤولين الابتعاد عن الكلام الفارغ".

ودعا رئيس الحركة الشعبية الراغبين في الترشح لسباق الرئاسيات المقبلة، إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لصياغة وإعداد برامج للخروج بحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري خاصة فيما يخص الشق الاقتصادي الواجب التركيز عليه. وباعتباره وزير تجارة سابقا، دافع عمارة بن يونس عن المستوردين، معتبرا مشكل الجزائر ليس في الاستيراد لكن في الإنتاج "ولحل هذا المشكل يجب تسهيل الاستثمار وتشجيعه وليس بتوقيف الاستيراد".