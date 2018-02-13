آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
من يحمي الوزيرة نورية بن غبريط؟!
-
كيف يختلف طبق الكسكس بين تونس والمغرب والجزائر؟
-
الصقيع القادم من سيبيريا يقتل 41 شخصاً في أوروبا
-
حرب الشوارع.. أسلوب جديد في إدارة الخلافات الدولية!
-
استقبال رسمي لافت لأردوغان في الجزائر عكس ما حدث في 2014..!
-
هل أرغمت "ثورة التلاميذ" بن غبريط على التراجع عن فصل الأساتذة؟!
-
التلاميذ يفاجئون بن غبريط.. هل ستفصلهم أيضا؟!
-
هل خالفت رسالة الرئيس بوتفليقة آمال وتوقعات الأساتذة والأطباء؟
-
هل كتبت بن غبريط رسالة وداع أم تحدي؟!
-
إطلاق أول محطة تلفزيونية نسائية بغزة
منتقدا وزير التجارة وأويحيى وولد عباس
بن يونس: تصريحات صالحي "خطاب صرف صحي"!
وصف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، تصريحات رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي الأخيرة بشأن اللغة الأمازيغية بخطاب "الصرف الصحي".
وانتقد بن يونس -على هامش اللقاء الذي نشطه، السبت، ببومرداس- الخطاب السياسي الحالي، حيث اعتبر خطابات البعض دون المستوى، مشيرا بخصوص خطاب الأمين العام للأرندي الأخير، إلى أن "المشاكل لا تحل بالتهديدات، وإنما تحل بالحوار"، فيما وصف خطاب نعيمة صالحي "بخطاب المجاري والصرف الصحي والخطاب الذي من شأنه حث الشباب على العزوف الانتخابي ونحن على أبواب الانتخابات الرئاسية".
وقال بن يونس بشأن خطاب الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس: "لا يوجد مسؤول سياسي يعطي دروسا في الوطنية لآخرين.. فلا يوجد من يحتكر ثورة نوفمبر، ويعتبر نفسه وطنيا أكثر من غيره. وعليه يجب على هؤلاء المسؤولين الابتعاد عن الكلام الفارغ".
ودعا رئيس الحركة الشعبية الراغبين في الترشح لسباق الرئاسيات المقبلة، إلى ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار لصياغة وإعداد برامج للخروج بحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري خاصة فيما يخص الشق الاقتصادي الواجب التركيز عليه. وباعتباره وزير تجارة سابقا، دافع عمارة بن يونس عن المستوردين، معتبرا مشكل الجزائر ليس في الاستيراد لكن في الإنتاج "ولحل هذا المشكل يجب تسهيل الاستثمار وتشجيعه وليس بتوقيف الاستيراد".
KAMEL - TIPASA2018/03/03 على 21:371
يا بن يونس انت وكل الذين ذكرتهم في سلة واحدة ...كلكم عار على الجزائر...ارحلوا دون رجعة
سراب - الجزائر2018/03/03 على 21:472
لا شأن و لا دخل لمن تكون اصوله يهودية
نعيمة صالحي على الاقل ليست يهودية و لها الحق بابداء رايها
علما انها كشفت خباياكم الشيطانية
هل الام زيغ سوى قبائل زواوة فقط و ما حال قبائل الشاوية و قبائل توارق و قبائل الشلحة
شرحبيل2018/03/03 على 22:003
المسؤولون دائما يفرحون لما يكون عزوف المواطنين عن الانتخابات كبيرا لان لهم في ذلك منافع كثيرة وهم يشجعون على هذا الفعل ويتضاهرون بعدم الرضى ..لان مترشحيهم فائزون فائزون ..اما قولك حول تصريحات *نعيمة صالحي*ولو اني لا امشي واشجع تصرفاتها الا اني ايدها في كل ما قالته حول لهجتكم التي اصبحت لغة رسمية..**اقول لك والله ما تحشم تتكلم بهذا الكلام السوقي وجهك مغسول بال...انت سياسي ...حاشى لله كل ما قالته هو نعم الحقيقة والصواب..هل لهجتكم لهجة علوم وحضارة ..؟نحن لا نعترف بها لا اليوم ولا غدا ..
02018/03/03 على 22:064
أين هو من تربية هذه المرأة. تعود على الشتم. نتذكر ما قاله يوما عن الجزائريين خلال إحدى الحملات الانتخابية