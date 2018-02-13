فارق ثلاثة أشخاص الحياة، في حادثة مؤسفة، بعد تعرضهم للاختناق أثناء عملية تنظيف إحدى بالوعات الصرف الصحي، التابعة لإحدى منشآت هيئة نظامية، مساء الجمعة، على تراب بلدية الدبداب الحدودية شمال ولاية ايليزي.
الحادثة كانت حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، عندما كان عامل من جنسية افريقية، يحاول تنظيف بالوعة مياه الصرف الصحي، التابعة للمنشأة النظامية، التي تبعد عن بلدية الدبداب بحوالي 35 كيلومترا، أين نزل العامل الإفريقي إلى أسفل البالوعة التي تبلغ من العمق حوالي مترين، أين اختنق هناك بفعل الغازات المنبعثة، لينزل بعدها عامل جزائري ينحدر من ولاية الوادي، ليختنق هو الآخر، ثم ينزل اثنان آخران، واختنقا أيضا أين تمكن من إنقاذهم شخص ثالث، والذي فارق الحياة بعد إنقاذهم حسب مصدر عليم للشروق اليومي، ليتدخل بعدها عناصر التدخل، كما تدخل عناصر الحماية المدنية، أين تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب، أين فارق ثلاثة أشخاص الحياة، وهم جزائريان ورعية إفريقي، فيما أصيب جزائريان آخران أيضا باختناق تم إسعافهما فورا، كما أصيب اثنان أيضا بحالة من الهلع إثر مشاهدتهما لحادثة الاختناق، وحسب مصدر موثوق فقد غادر المصابون المستشفى بعد تلقيهم للعلاج.
الضحايا:
1.م.حسام، من مواليد سنة 1996 من ولاية تبسة
2. خويضر معمر من مواليد سنة 1983 من ولاية الوادي، أب لطفلين
3. رعية إفريقي مجهول الهوية
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رعية إفريقي بين الضحايا
وفاة ثلاثة أشخاص في بالوعة للصرف الصحي بإيليزي
م.روابح
فارق ثلاثة أشخاص الحياة، في حادثة مؤسفة، بعد تعرضهم للاختناق أثناء عملية تنظيف إحدى بالوعات الصرف الصحي، التابعة لإحدى منشآت هيئة نظامية، مساء الجمعة، على تراب بلدية الدبداب الحدودية شمال ولاية ايليزي.
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الحادثة كانت حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، عندما كان عامل من جنسية افريقية، يحاول تنظيف بالوعة مياه الصرف الصحي، التابعة للمنشأة النظامية، التي تبعد عن بلدية الدبداب بحوالي 35 كيلومترا، أين نزل العامل الإفريقي إلى أسفل البالوعة التي تبلغ من العمق حوالي مترين، أين اختنق هناك بفعل الغازات المنبعثة، لينزل بعدها عامل جزائري ينحدر من ولاية الوادي، ليختنق هو الآخر، ثم ينزل اثنان آخران، واختنقا أيضا أين تمكن من إنقاذهم شخص ثالث، والذي فارق الحياة بعد إنقاذهم حسب مصدر عليم للشروق اليومي، ليتدخل بعدها عناصر التدخل، كما تدخل عناصر الحماية المدنية، أين تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالدبداب، أين فارق ثلاثة أشخاص الحياة، وهم جزائريان ورعية إفريقي، فيما أصيب جزائريان آخران أيضا باختناق تم إسعافهما فورا، كما أصيب اثنان أيضا بحالة من الهلع إثر مشاهدتهما لحادثة الاختناق، وحسب مصدر موثوق فقد غادر المصابون المستشفى بعد تلقيهم للعلاج.
الضحايا:
1.م.حسام، من مواليد سنة 1996 من ولاية تبسة
2. خويضر معمر من مواليد سنة 1983 من ولاية الوادي، أب لطفلين
3. رعية إفريقي مجهول الهوية