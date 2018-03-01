أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، طرد 23 دبلوماسياً روسياً رداً على تسميم عميل روسي سابق.
وأوضحت ماي أمام البرلمان، إن الدبلوماسيين لديهم مهلة أسبوع لمغادرة بريطانيا، مشيرة إلى أن طرد الدبلوماسيين الروس هو الأكبر من نوعه منذ ثلاثين عاماً.
يأتي ذلك بعد أن انقضت مهلة حددتها لندن لكي توضح موسكو كيفية استخدام غاز أعصاب "روسي الصنع" في تسميم سيرغي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً) في مدينة سالزبري في جنوب شرق إنكلترا.
وأعلنت ماي، إن بلادها ستعلق كل الاتفاقات الثنائية عالية المستوى مع روسيا، مؤكدة، أن بلادها ستجمد الأصول التي تعود إلى الدولة الروسية إذا وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في المملكة المتحدة. وتابعت "لا يوجد مكان في بريطانيا للنخبة الفاسدة" (في إشارة للروس).
وقالت ماي، أنها ستلغي لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لندن.
وأضافت ماي، إن وزراء بريطانيا والعائلة المالكة لن يذهبوا إلى روسيا لحضور كأس العالم.
وقالت إن بلادها ستتخذ إجراءات إضافية إذا قامت روسيا باستفزازات أخرى.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن روسيا متورطة في محاولة تسميم العميل الروسي، وأن تصرف روسيا يمثل استخداماً غير مشروع للقوة ضد بريطانيا.
وأوضحت ماي، أنها وافقت على إجراءات فورية لتفكيك خلايا التجسس الروسية في بريطانيا. وأكدت أنها ستقوض قدرات روسيا الاستخباراتية لسنوات قادمة.
وقالت ماي، إنها مأساة أن الرئيس الروسي اختار التصرف بهذه الطريقة (تسميم الجاسوس وابنته).
وبينت، إنها ستقوي قدرات بلادها ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها دول في المملكة المتحدة. وستستخدم القوة لردع الأعمال العدائية التي تقوم بها دول في بريطانيا.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، إن بلادها لن تتساهل حيال تهديد حياة البريطانيين على التراب البريطاني.
وأضافت أن بلادها ستراقب وتتعقب الذين يدخلون بريطانيا ويمكن أن يشكلوا خطراً. وإنها ستزيد من العقوبات على خرق حقوق الإنسان.
وقالت ماي، إن روسيا لم تقدم تفسيراً بشأن تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال، مؤكدة أن روسيا تعاملت بسخرية واحتقار وتحدي بشأن تسميم سكريبال.
ودعت ماي للتعاون بين الحلفاء للدفاع عن الأمن. وقالت أنها ترحب بالتعبير عن الدعم القوي من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن لندن دعت مجلس الأمن الدولي لاجتماع عاجل لاطلاع أعضائه على مسار التحقيق بخصوص الهجوم الذي تعرض له العميل الروسي السابق سكريبال.
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رداً على تسميم عميل روسي سابق
بريطانيا تطرد 23 دبلوماسياً روسياً
الشروق أونلاين
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، طرد 23 دبلوماسياً روسياً رداً على تسميم عميل روسي سابق.
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وأوضحت ماي أمام البرلمان، إن الدبلوماسيين لديهم مهلة أسبوع لمغادرة بريطانيا، مشيرة إلى أن طرد الدبلوماسيين الروس هو الأكبر من نوعه منذ ثلاثين عاماً.
يأتي ذلك بعد أن انقضت مهلة حددتها لندن لكي توضح موسكو كيفية استخدام غاز أعصاب "روسي الصنع" في تسميم سيرغي سكريبال (66 عاماً) وابنته يوليا (33 عاماً) في مدينة سالزبري في جنوب شرق إنكلترا.
وأعلنت ماي، إن بلادها ستعلق كل الاتفاقات الثنائية عالية المستوى مع روسيا، مؤكدة، أن بلادها ستجمد الأصول التي تعود إلى الدولة الروسية إذا وجدت أدلة على أنها قد تستخدم لتهديد حياة أو ممتلكات المواطنين أو المقيمين في المملكة المتحدة. وتابعت "لا يوجد مكان في بريطانيا للنخبة الفاسدة" (في إشارة للروس).
وقالت ماي، أنها ستلغي لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لندن.
وأضافت ماي، إن وزراء بريطانيا والعائلة المالكة لن يذهبوا إلى روسيا لحضور كأس العالم.
وقالت إن بلادها ستتخذ إجراءات إضافية إذا قامت روسيا باستفزازات أخرى.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن روسيا متورطة في محاولة تسميم العميل الروسي، وأن تصرف روسيا يمثل استخداماً غير مشروع للقوة ضد بريطانيا.
وأوضحت ماي، أنها وافقت على إجراءات فورية لتفكيك خلايا التجسس الروسية في بريطانيا. وأكدت أنها ستقوض قدرات روسيا الاستخباراتية لسنوات قادمة.
وقالت ماي، إنها مأساة أن الرئيس الروسي اختار التصرف بهذه الطريقة (تسميم الجاسوس وابنته).
وبينت، إنها ستقوي قدرات بلادها ضد الأعمال العدائية التي تقوم بها دول في المملكة المتحدة. وستستخدم القوة لردع الأعمال العدائية التي تقوم بها دول في بريطانيا.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية، إن بلادها لن تتساهل حيال تهديد حياة البريطانيين على التراب البريطاني.
وأضافت أن بلادها ستراقب وتتعقب الذين يدخلون بريطانيا ويمكن أن يشكلوا خطراً. وإنها ستزيد من العقوبات على خرق حقوق الإنسان.
وقالت ماي، إن روسيا لم تقدم تفسيراً بشأن تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال، مؤكدة أن روسيا تعاملت بسخرية واحتقار وتحدي بشأن تسميم سكريبال.
ودعت ماي للتعاون بين الحلفاء للدفاع عن الأمن. وقالت أنها ترحب بالتعبير عن الدعم القوي من قبل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن لندن دعت مجلس الأمن الدولي لاجتماع عاجل لاطلاع أعضائه على مسار التحقيق بخصوص الهجوم الذي تعرض له العميل الروسي السابق سكريبال.
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