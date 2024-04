Attaf reçu à Riyadh par Mahmoud Abbas

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a été reçu, samedi soir à Riyadh, par le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, ” Attaf a transmis au dirigeant palestinien un message de son frère le président Abdelmadjid Tebboune se rapportant à l’agression israélienne contre Ghaza d’une manière particulière et au conflit israélo-palestinien d’une manière générale”, a ajouté la même source.

A cet égard, le ministre “a renouvelé, au nom du président de la République, la solidarité du peuple algérien avec le peuple palestinien frère, ainsi que la détermination de l’Algérie à apporter tout le soutien nécessaire au triomphe de la cause palestinienne dans tous les foras internationaux, et en particulier au Conseil de sécurité des Nations unies où la cause palestinienne a acquis un niveau élevé de priorité dans le sillage de la tragédie sans précédent à Ghaza”, lit-on dans le même communiqué.

De son côté, le président Abbas “a chargé Attaf de transmettre à son frère le président Abdelmadjid Tebboune la profonde reconnaissance du peuple palestinien pour toute la solidarité et tout le soutien que le chef de l’Etat a mobilisé au bénéfice de la cause palestinienne”, a, en outre, précisé le communiqué.

Le président de l’Autorité palestinienne “a fait une mention spéciale et exprimé une gratitude particulière au rôle tenu par l’Algérie au sein du Conseil de sécurité qui a permis à la cause palestinienne d’enregistrer des succès diplomatiques marquants”, conclut le communiqué du ministère.