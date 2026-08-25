Canicule, orages et vents de sable au rendez-vous ce mardi

Des températures élevées marqueront ce mardi plusieurs régions du pays. En effet, l’Office national de la météorologie annonce des conditions météorologiquescontrastées, avec une canicule dans le Sud, des foyers orageux dans plusieurs wilayas et des vents de sable localement.

Une vigilance météorologique de « Niveau 1 » est annoncée dans les wilayas de Touggourt, Timimoun, Adrar, In Salah, Ouled Djellal, El M’Ghaier et Ouargla. Les températures pourront atteindre 48°C dans le Grand-Sud durant l’après-midi.

Pour les orages et les averses, une vigilance de « Niveau 1 » concerne les wilayas de Tizi-Ouzou, Blida, Aïn Defla, Chlef, Tissemsilt, Relizane, Tlemcen, El Bayadh, Béchar, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel et Béjaïa.

Aussi, des foyers orageux, accompagnés localement d’averses, sont notamment attendus sur les Aurès, les Hauts-Plateaux et certaines régions intérieures.

Une vigilance est également signalée pour les vents de sable et les vents violents dans les wilayas de Tiaret, Djelfa Saïda, Sidi Bel Abbès et Naâma.

Les températures matinales varieront entre 29 et 39°C sur les régions côtières, 29 et 41°C sur l’intérieur et les Hauts-Plateaux, et 39 à 46°C dans le Sahara. L’après-midi, elles atteindront 29 à 35°C sur le littoral, 28 à 40°C à l’intérieur et sur les Hauts-Plateaux, et 40 à 48°C dans le Grand-Sud.