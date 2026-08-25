Drame à Blida: Chasse à l’homme après l’assassinat odieux du petit Yahia

La wilaya de Blida est sous le choc après la découverte macabre du corps d’un enfant de cinq ans dans la forêt de Bouinan.

Face à la gravité de cette affaire, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale a officiellement lancé un appel à témoins de grande envergure pour retrouver le suspect principal, sous l’autorisation directe du procureur de la République près le tribunal de Boufarik.

L’affaire a débuté à Sidi Serhane lorsqu’un jeune garçon de 5 ans, identifié sous les initiales (K. M.) et prénommé « Yahia », a mystérieusement disparu.Selon les premières données de l’enquête, l’enfant se trouvait à bord du véhicule de sa mère lorsque celle-ci s’est brièvement arrêtée pour effectuer des achats. À son retour, l’enfant avait disparu.

C’est au cœur de la forêt de Bouinan que les services de sécurité ont localisé la dépouille de la jeune victime ce 23 aout. Le rapport des forces de l’ordre fait état d’un corps entièrement calciné.

Le communiqué précise : « Le groupement de la Gendarmerie nationale de Blida appelle toute personne ayant aperçu le suspect apparaissant sur la photo ci-dessus -le nommé (H. M. A.), soupçonné de meurtre avec préméditation et de profanation par le feu du corps d’un mineur – à contacter la brigade de gendarmerie la plus proche ou à se présenter au bureau du procureur de la République près le tribunal de Boufarik afin de signaler sa localisation, ou d’utiliser tout autre moyen de communication disponible. »