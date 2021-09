Comment des “chèvres” permettent a Trump de payer moins d’impôts

Etats-Unis

Donald Trump est particulièrement doué pour trouver des astuces fiscales afin de diminuer le montant de divers impôts.

Business Insider le confirme en révélant comment des chèvres ont permis a l’ancien président des Etats-Unis de ne payer que 700 dollars d’impôts fonciers en 2020 pour une partie du golf qu’il possède a Bedminster, dans le New Jersey. Selon le média américain, Donald Trump aurait “économisé” près de 3 millions de dollars, soit environ 2,5 millions d’euros, depuis 2004 “grâce” aux bovidés.

Selon les documents consultés par Business Insider, le golf de l’homme d’affaires est divisé en deux parties a des fins fiscales: 224 acres sont réservées aux membres pour taper dans la petite balle blanche, tandis que 119 acres sont destinées a “une ferme”, avec des chèvres, qui broutent parfois sur les terrains de golf des environs. La présence des animaux lui a permis de réclamer et de bénéficier de la réduction fiscale pour les terres agricoles, qui inclut de consacrer au moins cinq acres et 1.000 dollars par an a une activité agricole. Sans cette manœuvre fiscale, Donald Trump aurait dû payer 199.000 dollars supplémentaires d’impôt par an, selon les calculs du média américain, sur la période concernée.

Le précédent propriétaire du terrain aurait également usé du même stratagème, alors que cette réduction d’impôts est initialement destinée a aider les agriculteurs. Selon l’évaluateur fiscal de Bedminster, cité par Business Insider, l’ancien président américain aurait réclamé la réduction fiscale pour les terres agricoles dès sa première année a la tête du golf. Le propriétaire d’au moins un des clubs de golf voisins utiliserait la même stratégie pour payer moins d’impôts, assure-t-il. Contactée a ce sujet, la Trump Organization n’a pas commenté officiellement ces informations pour l’instant.