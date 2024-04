Crash de deux hélicoptères militaires japonais

Un mort et sept disparus

Deux hélicoptères des Forces japonaises d’autodéfense (FJA) se sont écrasés en mer samedi tard dans la soirée. Bilan provisoire: un mort et sept disparus.

Un membre d’équipage a été retrouvé mort et sept autres sont encore portés disparus, ont annoncé, dimanche 21 avril, les autorités japonaises. Selon elles, les hélicoptères se sont écrasés au large des îles Izu, dans l’océan Pacifique.

Les appareils participaient à un « exercice nocturne de lutte anti-sous-marine », a précisé à la presse le ministre de la défense, Minoru Kihara, selon Le Monde. « Pour l’instant, la cause [de l’accident] est inconnue, dans l’immédiat nous donnons la priorité au fait de sauver des vies. » Des débris probables de ces appareils ont été repérés par les secours en mer, a ajouté le ministre.

Quelques heures plus tard, Kihara a déclaré aux journalistes que la mort du membre d’équipage qui avait été secouru « a été confirmée ». Sept autres personnes sont toujours portées disparues. Il a également fait savoir que le ministère avait « découvert les enregistreurs de vol dans des endroits proches l’un de l’autre », et qu’il était donc « fort possible que [les deux hélicoptères] soient entrés en collision ».

« Les enregistreurs de vol sont en cours d’analyse et les autorités interrogent l’équipage d’un troisième hélicoptère qui participait à l’exercice mais n’a pas été impliqué dans l’accident », a déclaré le chef d’état-major de la marine, Ryo Sakai.