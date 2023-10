Début du procès de 94 accusés dans l’affaire de Djamel Bensmail

Le procès des 94 accusés, condamnés en première instance à des peines allant jusqu’à la peine capitale, dans l’affaire de l’assassinat du jeune Djamel Bensmail a débuté, dimanche au tribunal criminel de Dar El-Beïda (Alger).

Le tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda avait condamné, le 24 novembre 2022, 94 individus pour meurtre et lynchage de Djamel Bensmail assassiné en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Le tribunal avait condamné 49 accusés à la peine capitale, 28 autres accusés à des peines allant de deux (02) à dix (10) ans de prison ferme, et avait acquitté 17 autres.

Les condamnés sont accusés d’actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l’Etat, à l’unité nationale et à la stabilité des institutions ainsi qu’à leur fonctionnement normal, en semant la terreur au sein de la population et en créant un climat d’insécurité par l’agression morale et physique contre les personnes, mettant leurs vies et leurs biens en danger.

Ils sont également poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation, délit d’agression portant atteinte à l’intégrité territoriale et complot pour commettre des délits prévus à l’article 77 du Code pénal.