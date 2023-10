Détresse de la belle-mère du Premier ministre écossais coincée à Gaza

«Ceci sera ma dernière vidéo. Tout le monde depuis Gaza [City] arrive où nous sommes, explique la belle-mère du Premier ministre. Un million de personnes, pas de nourriture ni d’eau. Et ils continuent de bombarder ceux qui partent. Où allons-nous les mettre ? Les gens à l’hôpital ne peuvent être évacués. Où est l’humanité ? Comment peut-on laisser faire ça ? Aujourd’hui, à notre époque ? Dieu aidez-nous s’il vous plaît. Au revoir.»

Elizabeth El-Nakla, mère de Nadia El-Nakla, la femme du Premier ministre, est actuellement à Deir al Balah, au centre de la bande de Gaza, avec son mari palestinien, Maged El-Nakla. Habitant à Dundee, dans le nord-est de l’Ecosse, le couple est arrivé à Gaza la semaine dernière, selon The Guardian, «pour rendre visite à leur fils et à leurs quatre petits-enfants, ainsi qu’à la mère de Maged, 92 ans, qui est malade».

This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023