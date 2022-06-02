DJ Snake: سأبقى وفيا لجذوري الجزائرية من كل مكان في العالم

“مهما زرت من بلد، ومهما عبرت من قارات ولغات العالم. سأبقى دائما وفيّا لجذوري”. بهذه الكلمات عبّر DJ snake عن امتنانه لجمهوره في الجزائر بعد نجاح عمله الأخير Disco maghreb.

جاء ذلك في رسالة نشرها عبر ستوري على انستاغرام، قال فيها أيضا:”عندما كنت طفلا صغيرا، أذكر أنّ عمّي كان يشغّل أغاني حسني وخالد وهو يقود سيارته في باريس“.

وتابع:”اليوم أيضا، لا يزال كلّ ذلك حاضرا بالنسبة لي، ولا يزال (الفن الجزائري) يلهمني”، قبل أن يضيف:”من نيويورك إلى دلهي، كل عمل أقدّمه يحكي قصة، هي قصّتي”.

فيديو يروّج للسياحة في الجزائر يحقّق مشاهدات قياسية في ساعات

في ظرف أقل من 24 ساعة، تجاوزت مشاهدات “Disco Maghreb”، الفيديو الفنّي الأخير للموسيقي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية وليام سامي غريغ احسين المعروف بـ Dj Snake، مشاهدات قياسية بمئات الآلاف.

واستلهم “ديجي سنايك” روح وتسمية العمل الفنّي، من شركة شهيرة لإنتاج أغاني الراي في العقود الماضية.

وعلى نفس المنوال، تنساب أطوار العمل طيلة 4 دقائق: رقص، وشباب، ومزيج من الطبوع الموسيقية من جميع أقطار الجزائر.

وقد أثار الفيديو جدلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحّب بتأثير محتمل للعمل على الترويج للوجهة السياحية الجزائرية، وبين معترض على الصورة “غير الواقعية” التي يقدّمها عن البلد.

أمّا بالنسبة لصاحب الفيديو نفسه، فإنّ العمل هو “رسالة حبّ من الفنان إلى شعبه”. من خلال إبراز تنوّع الجزائر وثقافة شعبها.