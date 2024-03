Énergie: L’Algérie, 3ᵉ fournisseur mondial de l’Europe en gaz naturel par gazoduc

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’Algérie a joué un rôle important dans l’approvisionnement de l’Europe en gaz. Elle a surclassé le Nigeria en devenant le premier pays africain exportateur de GNL vers ce continent.

Pour parer au manque d’approvisionnement en gaz russe, l’Algérie a été sollicitée par plusieurs pays pour augmenter les quantités de gaz exportées. Pour pouvoir répondre à cette demande européenne notamment, l’Algérie a augmenté d’une manière conséquente ses exportations en GNL.

Le rapport souligne que les importations des pays de l’UE ont chuté de 8 % en février dernier, en raison de la diminution du niveau de la demande de gaz pour le chauffage dans le secteur résidentiel, l’hiver de cette année étant plus chaud que d’habitude. La quantité de gaz naturel par gazoduc, PNG (Pipeline Natural Gas), importée par l’UE en février, a donc été la plus faible depuis septembre 2023 et a concerné toutes les voies d’approvisionnement. Cette diminution est justifiée par des interruptions d’approvisionnement dues à des activités de maintenance élevées en Norvège.

Concernant les pays qui fournissent le plus de gaz par gazoduc au vieux continent, la Norvège arrive en tête pour les deux premiers mois de l’année en cours, avec 58 % du PNG importé par l’UE. Ce pays est suivi de la Russie avec 18 % malgré les sanctions européennes. L’Algérie arrive à la 3ᵉ place avec 16 %. Le pays a exporté 63 % de ses volumes vers l’Italie, selon le rapport mensuel du GECF qui « exprime la détermination des dirigeants du forum à promouvoir le gaz naturel comme source abondante, abordable, flexible et fiable ».

Il faut souligner que, globalement, le rapport mensuel du forum des pays exportateurs de gaz, GECF, relève une hausse de 1,9 % des exportations de gaz naturel liquéfié de ses pays membres, et ce, durant le mois de février. Cette hausse représente 0,30 Mt (millions de tonnes) en glissement annuel pour atteindre un volume global de 15,98 Mt.

Econostrum