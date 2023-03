États-Unis: Un champignon mortel se développant à toute vitesse,se répand

les autorités de santé américaines alertent sur un autre fongus, bien réel. Selon les Centers of disease control and Prevention (CDC) des Etats Unis lundi 20 mars, un champignon parfois mortel et hautement résistant aux médicaments se propage en effet à « un rythme alarmant » dans les établissements de santé américains.

Appelé Candida auris,ce champignon s’est développé de manière inquiétante aux Etats Unis ces dernières années. Selon les scientifiques, le Candida auris ne présente pas de risque pour les personnes en bonne santé, mais il peut s’avérer mortel pour les personnes ayant un système immunitaire fragile, chez qui il peut causer des infections dans le sang, le cœur ou le cerveau.

Les patients âgés, ceux sous respirateur, ainsi que ceux atteints de cancer et traités par chimiothérapie sont les plus à risque. Entre 30 et 70 % des personnes hospitalisées qui développent une infection peuvent en mourir, selon une étude publiée dans Medical Mycology.

Selon les données du CDC, le nombre d’infections a triplé aux États-Unis, passant de 476 en 2019, à 1 471 en 2021. Sur la même période, le nombre de personnes porteuses sans être infectées est passé de 1 077 à 4 040. D’après l’autorité de santé, les données préliminaires laissent penser que le nombre d’infections continue d’augmenter à un rythme exponentiel.