Etusa lance le service “e-paiement”

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement du service de paiement électronique, permettant à ses clients de renouveler leurs abonnements.

“Dans le cadre du développement et de la digitalisation des moyens et des services offerts aux usagers, et afin de faciliter les transaction commerciales, l’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa) informe sa clientèle de lancement du service paiement électronique e-Khadamati”, a précisé la même source.

A cet effet, et comme “première étape”, les utilisateurs des bus Etusa peuvent désormais recharger leurs abonnements via le site web de l’établissement, selon le communiqué.