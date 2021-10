Fusillade a l’arme lourde près de Paris: un mort et deux blessés

Un jeune homme a été abattu et deux autres individus ont été blessés plus légèrement lors d’une fusillade a l’arme lourde a Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

Une fusillade qui a éclaté le 13 octobre, vers 22h00, a Aubervilliers, près de Paris, a fait un mort et deux blessés.

Un équipage de nuit de la brigade anticriminalité (BAC) de Saint-Denis en patrouille s’est rendu sur les lieux après avoir été informé qu’une fusillade venait d’avoir lieu rue du Landy, a Aubervilliers, et que plusieurs personnes étaient blessées, selon Le Figaro. Les policiers ont découvert les trois victimes, dont un jeune homme de 20 ans gisant au sol devant l’entrée d’un restaurant, inconscient.

En arrêt cardiorespiratoire et dans un état d’urgence absolu, le blessé, de nationalité française et né en Algérie, a été déclaré mort une heure plus tard. S’agissant des deux autres victimes, âgées de 25 ans et de 19 ans, l’une souffre d’une blessure par balle a la main tandis que la seconde “présente des éclats de plombs s’apparentant a de la chevrotine sur le mollet droit”.

plusieurs douilles et cartouches ont été récupérées sur place dont une cartouche de pistolet 9 mm, une seconde de kalachnikov ainsi que deux étuis percutés du même calibre.

Un règlement de compte?

Une enquête a été ouverte et les investigations se poursuivent. Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste, tout laisse a croire qu’il s’agit d’un règlement de compte sur fond de trafic de drogue ou de dispute de territoires, rapporte le journal.

En septembre, un adolescent de Bagnolet était mort après avoir été poignardé par un autre individu du même âge aux Lilas, alors qu’il était allé voir un ami jouer au foot. Le meurtre avait eu lieu sur fond de rivalités territoriales.