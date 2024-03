Gaza : Jean-Yves Le Drian dénonce « une hyper violence indiscriminée »

« Tout ce que fait Benyamin Netanyahu va contre l’intérêt d’Israël », a estimé jeudi l’ancien ministre français des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l’antenne de Franceinfo.

L’actuel représentant personnel du président de la République pour le Liban a notamment dénoncé « une hyperviolence indiscriminée » et « épouvantable » sur la Bande de Gaza et qui « n’aide en rien pour la suite à la sécurité d’Israël ».

« C’est un désastre scandaleux et c’est un désastre aussi pour Israël » et des « générations vivront dans le ressentiment », a plaidé l’ancien ministre de La Défense de François Hollande.

Jean-Yves Le Drian a, par ailleurs, souligné que « ce n’est pas en éliminant des milliers d’enfants, des milliers de femmes, des milliers d’hommes sur Gaza » que le Hamas disparaîtra.

Pointant une situation « dramatique », il a enfin défendu la position de la France dans ce conflit en demandant une solution à deux États.

« La seule solution possible pour assurer la sécurité d’Israël pour l’avenir, c’est l’existence de deux États (…), il n’y a pas de choix, toute la communauté internationale le dit”, a-t-il fait valoir considérant que « pour ce faire, il faut une trêve, il faut que les otages soient libérés et qu’ensuite, on engage progressivement un processus politique ».

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaitre devant la Cour internationale de Justice pour ”génocide”.

Israël a également imposé un blocus paralysant sur la Bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

La guerre israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l’aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.