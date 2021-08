Gendarmerie Nationale: Le général Gouasmia limogé

Remplacé par le général Ali Ouelhadj

Le président de la République Abdelmadhid Tebboune a limogé ce mardi 03 août, le commandant de la Gendarmerie Nationale, le Général Noureddine Gouasemia.

En effet, le général de corps d’armée, Chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), Saïd Chengriha a procédé a l’installation du nouveau commandant de la gendarmerie nationale, le Général Ali Ouelhadj.

«Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale et conformément au Décret Présidentiel du 1er août 2021, j’installe officiellement, le Général Ali OUELHADJ Yahia en tant que Commandant de la Gendarmerie Nationale en succession au Général-Major GOUASSEMIA Noureddine »,affirme le MDN dans un communiqué.

«A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son autorité et d’exécuter ses ordres et ses instructions dans l’intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glorieuse Révolution de Libération», ajoute la même source.