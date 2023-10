Israël exige l’évacuation de Gaza sous 24 heures: L’OMS la juge impossible

Israël a ordonné ce 13 octobre l’évacuation sous 24 heures vers le sud de “tous les civils” de la ville de Gaza, au septième jour du conflit contre la Palestine. Selon le porte-parole du secrétaire général de l’Onu, une évacuation d’une telle ampleur pourrait provoquer “des conséquences humanitaires dévastatrices”.

L’armée israélienne “ordonne l’évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs domiciles vers le sud, pour leur propre sécurité et protection”, a-t-elle annoncé dans un communiqué vendredi à l’aube.

Les civils devront “se rendre dans le secteur au sud du Wadi Gaza”, un ruisseau situé au sud de la ville de Gaza, a-t-elle ajouté. “Vous ne serez autorisés à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu’une autre annonce le permettant sera faite”, a précisé ce communiqué.

Le porte-parole du secrétaire général de l’Onu, Stéphane Dujarric, a averti qu’une évacuation d’une telle ampleur était “impossible sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices”. Dans ces circonstances, “les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre (…) soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse”, a-t-il insisté.

⚠️Attention, contenu sensible #SputnikVideo | L’hôpital al-Shifa dans la bande de Gaza accueille des blessés sans cesse, rapporte un correspondant de Sputnik.

Plus de 1.500 personnes tuées et plus de 6.000 blessées, selon le ministère palestinien de la Santé. pic.twitter.com/EdiArrjMij

— Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) October 13, 2023