Johann Soufi, avocat international : La requête du Procureur de la CPI “marque une rupture fondamentale”

Si les mandats d’arrêt sont émis, cela signifie que ces individus sont officiellement recherchés par la juridiction internationale et que les 124 états parties au Statut de la CPI ont l’obligation de les arrêter et de les remettre à la Cour. Bien qu’il prétende le contraire, c’est une menace extrêmement sérieuse pour Benjamin Netanyahou.

Les États occidentaux, notamment les États-Unis, vont être confrontés à un choix extrêmement important. Deux options s’offrent à eux : soit ils cherchent à entraver le travail de la Cour et discréditent ainsi définitivement leur discours sur l’importance du droit international et de la justice internationale — une option que semblent envisager certains responsables politiques américains aujourd’hui ; soit ils retrouvent la raison et s’engagent à respecter l’indépendance de la Cour et à la soutenir malgré cette décision qui les embarrasse. Cela signifierait très concrètement de s’engager à arrêter les dirigeants israéliens qui se risqueraient sur leur territoire, mais aussi et surtout de coopérer avec le Procureur dans le cadre de son enquête. C’est l’option que choisiront la majorité des démocraties européennes, j’en suis convaincu. Ils n’auront pas d’autre choix.

Toutefois, je pense qu’il est peu probable qu’il y ait un procès à court ou moyen terme, car la Cour ne peut pas conduire de procès par défaut. Les Israéliens ne livreront pas leurs ressortissants. Il me semble aussi difficile de penser que l’Autorité palestinienne puisse arrêter et livrer les hauts responsables du Hamas. Je ne pense pas non plus qu’Israël accepterait de livrer les dirigeants du Hamas à la Cour de peur qu’ils disposent d’une tribune lors de leur procès à La Haye. Cependant, s’il y a une chose que j’ai apprise dans ma carrière, c’est qu’il ne faut jamais dire jamais. Les réalités politiques d’aujourd’hui ne sont pas celles de demain.

L’Assemblée générale de l’ONU a reconnu la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière, et l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont reconnu la Palestine comme État. Comment cela pourrait-il faire avancer la cause palestinienne ?

Les pays occidentaux ne peuvent plus continuer à invoquer la « solution à deux États », qui serait la seule capable de ramener la paix dans la région, tout en ne reconnaissant pas l’existence de l’État palestinien. C’est incohérent. La décision de ces trois États, qui seront bientôt rejoints par d’autres, est donc la seule susceptible de contribuer à la paix dans la région.

Il s’agit d’un symbole important, mais qui ne doit pas faire oublier l’essentiel. D’abord, l’admission pleine et entière de la Palestine comme État membre de l’ONU reste conditionnée à une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à l’absence de veto américain. Or, dans l’état actuel des choses, cela semble compromis. D’autre part, et surtout, l’effectivité des droits attachés à un État n’est pas réunie aujourd’hui en raison de l’occupation et de la colonisation de son territoire. Sans un changement majeur de la politique des États occidentaux à ce sujet, et sans sanction de la politique coloniale israélienne, l’État palestinien demeurera malheureusement une chimère.