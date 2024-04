Krikou rend visite aux enfants palestiniens blessés hospitalisés à l’Hôpital mère-enfant de l’armée à Alger

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a effectué, mercredi à Alger, une visite à l’Hôpital mère-enfant de l’armée à Beni Messous, afin d’échanger les vœux avec les enfants palestiniens blessés et leurs accompagnateurs, pris en charge en concrétisation de l’initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Accompagnée de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine en Algérie, M. Fayez Abu Aita et du directeur général de l’hôpital mère et enfant de l’Armée, le Général K. Tarek, la ministre a rendu visite aux enfants palestiniens hospitalisés, et leur a offert des jouets et des cadeaux avant de se rendre au Cercle des Prestations Médico-sociales de l’armée, où séjournent les enfants accompagnés de leurs familles, et dont l’état de santé s’est amélioré.

Dans une déclaration à la presse, Mme Krikou a exprimé sa joie de se rendre dans cet hôpital qui a “accueilli, sur instruction du président de la République, nos frères blessés et rapatriés de Ghaza”, suite à l’agression barbare perpétrée par l’occupation sioniste contre le peuple palestinien.

De son côté, l’ambassadeur palestinien a adressé ses remerciements aux autorités algériennes pour tous les moyens humains et matériels mobilisés en vue d’assurer la prise en charge optimale des enfants palestiniens et des personnes les accompagnant, saluant le soutien inconditionnel de l’Algérie, Gouvernement et peuple, au peuple palestinien qui subit une agression barbare perpétrée par les forces de l’occupant sioniste.

Il a, à ce propos, appelé à mettre fin “à cette guerre ignoble qui n’épargne ni enfants, ni femmes, ni personnes âgées”.

Par ailleurs, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, s’est rendue au jardin d’essai du Hamma (Alger) pour partager la joie de l’Aïd avec les personnes âgées résidant dans des foyers pour personnes âgées, ainsi que les enfants au niveau des établissements relevant du secteur, et ce, en présence du secrétaire général de l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), et de représentants des corps de sécurité et de la société civile.