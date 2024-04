La France recommande à ses ressortissants de “quitter temporairement” l’Iran

Après l’attaque aérienne sans précédent lancée par l’Iran contre Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril, le Quai d’Orsay recommande aux Français résidant en Iran de « quitter temporairement » le pays.

Selon le registre des Français établis hors de France du ministre des affaires étrangères, mille Français vivaient en Iran en 2023.

« En raison du nouveau palier franchi dans la nuit par l’Iran et du risque d’escalade militaire, l’ambassade de France recommande [à ses ressortissants] en Iran qui en ont la possibilité, en fonction de la reprise du trafic aérien international, de quitter temporairement le pays, peut-on lire dans un communiqué du Quai d’Orsay, publié dimanche. Il est demandé de faire preuve de la plus grande prudence dans les déplacements, d’éviter tout rassemblement dans le pays et de se tenir informé de la situation », selon Le Monde.

Paris recommande en outre aux ressortissants français de « s’abstenir impérativement de se rendre en Iran, au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens ». Il en va de même pour l’Irak, pour qui les recommandations du Quai d’Orsay ont évolué dimanche en raison du contexte régional.

L’Iran a justifié le lancement de cette opération, baptisée « Promesse honnête », en expliquant qu’elle répondait à la frappe qui a détruit son consulat à Damas le 1er avril, qu’elle attribue à l’Etat hébreu. Selon l’armée israélienne, Téhéran a lancé trois cents projectiles contre Israël durant la nuit de samedi à dimanche (cent soixante-dix drones, trente missiles de croisière et cent dix missiles balistiques), dont « quelques-uns seulement sont tombés sur le territoire israélien », notamment dans la base aérienne de Nevatim, dans le Néguev. L’armée israélienne a affirmé avoir « déjoué » l’attaque, en interceptant « 99 % des tirs » grâce à son système de défense et l’aide de ses alliés.

Dimanche matin, Téhéran a estimé que l’attaque avait « atteint tous ses objectifs ». « Nous n’avons aucune intention de poursuivre cette opération, mais si le régime sioniste entreprend une action contre la République islamique d’Iran (…) notre prochaine opération sera bien plus importante que celle-ci », a prévenu le chef des forces armées, Mohammad Bagheri. Une mise en garde réitérée par le président iranien, Ebrahim Raïssi, qui a menacé d’une réaction « plus forte » de son pays en cas de « comportement imprudent » d’Israël.