La passeport algérien vous donne accès à 60 pays sans visa préalable, découvrez-les?

Les détenteurs de passeport algérien peuvent voyager dans soixante (60) pays du monde sans avoir besoin d’un visa selon le dernier rapport établi par le site “Passport Index”.

En gagnant cinq places par rapport au classement précédent, le passeport algérien se positionne désormais à la 77e place mondiale, selon la même source.

Ainsi, ce document algérien a obtenu sa meilleure note selon le site (64 points) contre 63 en 2019 -avant l’apparition de la pandémie du Coronavirus- et 59 en 2018.

Au TOP 10 des passeports les plus puissants, on trouve celui des Emirats arabes unis (180 pays), ceux de l’Allemagne, Suède, Finlande, Luxembourg, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Autriche qui donnent accès à 173 pays.

Pays à visiter sans visa:

1- Hong-Kong

2- Malaisie

3- Equateur

4- Tunisie

5- Mauritanie

6- Maroc

7- Syrie

8- Palestine

9- Sénégal

10- Mali

11- Guinée

12- Gambie

13- Bénin

14- Haïti

15- Barbade

16- République dominicaine

17- Micronésie

18- Saint-Vincent et les Grenadines

Pays où voyager avec un visa électronique ou visa à l’arrivée:

19- Ouzbékistan

20- Tadjikistan

21- Iran

22- Liban

23- Tanzanie

24- Nigéria

25- Ghana

26- Guinée Bissau

27- Maldives

28- Jordanie

29- Ethiopie

30- Cuba

31- Comores

32- Angola

33- Arménie

34- Bolivie

35- Burundi

36- Cambodge

37- Cap Vert

38- Congo

39- Gabon

40- Kenya

41- Lesotho

42- Madagascar

43- Malawi

44- Maurice

45- Mozambique

46- Népal

47- Nicaragua

48- Palaos

49- Rwanda

50- Samoa

51- Seychelles

52- Somalie

53- Soudan du sud

54- Suriname

55- Timor oriental

56- Togo

57- Tuvalu

58- Ouganda

59- Zimbabwe

60- Yémen