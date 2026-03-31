La loi sur l’exécution des prisonniers palestiniens est un crime de guerre

La présidence palestinienne a condamné l’approbation par les autorités d’occupation israéliennes d’une loi autorisant l’exécution de prisonniers palestiniens, la considérant comme un crime de guerre et une violation flagrante du droit humanitaire international, notamment de la 4e Convention de Genève, qui garantit la protection des individus et le droit à un procès équitable, ainsi que comme une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L’agence de presse palestinienne « WAFA » a rapporté lundi, citant la présidence : « Cette loi s’inscrit dans le cadre de la politique de répression menée par les autorités d’occupation sur l’ensemble du territoire palestinien, y compris la bande de Gaza, la Cisjordanie et al-Qods-Est. »

Le communiqué souligne que ces mesures n’affecteront en rien la volonté du peuple palestinien ni sa détermination, et que celui-ci poursuivra sa lutte légitime pour conquérir sa liberté et son indépendance.

La présidence palestinienne a salué la déclaration de plusieurs pays européens appelant Israël à retirer son projet de loi autorisant les exécutions sommaires.

Elle a souligné la nécessité pour la communauté internationale d’assumer ses responsabilités juridiques et humanitaires afin de mettre fin à ces violations, tout en mettant en garde contre les répercussions de ces lois racistes, susceptibles d’exacerber les tensions et les menaces sécuritaires dans la région.

La présidence palestinienne a insisté sur le fait que la question des prisonniers demeure une priorité absolue et qu’elle continuera d’œuvrer à tous les niveaux internationaux pour garantir leur protection et leur libération.

De son côté, le ministère palestinien des Affaires étrangères a affirmé, dans un communiqué, son rejet catégorique de cette loi, la qualifiant de crime et d’escalade dangereuse des politiques d’occupation.

Le ministère a souligné qu’Israël n’a aucune souveraineté sur le territoire palestinien et que ses lois ne s’appliquent pas au peuple palestinien.

Il a ajouté que cette loi révèle une fois de plus la nature du système colonial israélien, qui cherche à légitimer les exécutions extrajudiciaires sous couvert de législation.

« Cette mesure place le gouvernement d’occupation et ses instruments en confrontation directe avec le droit international et la justice internationale, et met la communauté internationale à l’épreuve de sa crédibilité », selon le ministère.

Elle a ajouté que cette loi constitue une déclaration officielle de l’adoption du meurtre comme outil politique au sein du système d’occupation, et une forme de châtiment collectif visant les prisonniers palestiniens détenus arbitrairement.