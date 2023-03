L’ancien entraîneur de l’USMA à la tête de l’équipe de France “féminine”

Après avoir quitté la sélection masculine d’Arabie saoudite, Hervé Renard devrait prendre les rênes de l’équipe de France féminine de football. Un challenge inédit pour cet entraîneur qui aura la lourde charge de mener les Bleues à la Coupe du monde cet été puis aux JO-2024 à Paris.

C’est désormais un secret de Polichinelle avec l’officialisation de son départ d’Arabie saoudite. Hervé Renard va être intronisé 9e sélectionneur de l’histoire des Bleues. À la tête de l’équipe de France féminine de football, il s’apprête à succéder à Corinne Diacre, évincée après une fronde de plusieurs joueuses, et aura la lourde tâche de mener son équipe vers un premier titre.

Le choix du Sudiste de 54 ans sera entériné vendredi 31 mars lors d’un Comité exécutif (Comex) de la FFF dédié au football féminin, selon France 24 citant l’AFP et l’Équipe.

Alors que bruissaient les noms de plusieurs entraîneurs et entraîneuses prestigieuses du football féminin (Gérard Prêcheur, Sonia Bompastor, Sandrine Soubeyrand), la FFF fait finalement fait le choix du clinquant, avec un entraîneur charismatique bien que dépourvu d’expérience avec des équipes féminines.

“On a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. L’année d’après il y aura les Jeux olympiques en France et peut-être l’Euro féminin encore l’année d’après. Il y a là un cycle extraordinaire à venir et je pense qu’il faut être très très ambitieux. Donc il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d’aller chercher cette Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande”, argumentait Jean-Michel Aulas, membre du Comex pour défendre l’arrivée d’Hervé Renard, dans une interview récente.

Rappelons que le technicien français avait pris les rênes de l’USM Alger début 2011 avant de quitter le club quelques mois plus tard pour rejoindre la sélection de la Zambie à qui il a offert le tropée africain en 2012.