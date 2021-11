Le Collectif des Algériens en France organise sa première rencontre annuelle avec la communauté nationale

Le Collectif des Algériens en France organisera le 24 novembre sa première rencontre annuelle avec des représentants de la communauté nationale établie en France, dont l’objectif fixé est de “défendre avec efficience les intérêts de la communauté nationale”.

“Dans le cadre de l’Algérie nouvelle qui se construit, nous citoyens algériens établis a l’étranger devons humblement contribuer a la réalisation durable de ce noble projet pour nous et les générations a venir”, précise le Collectif des Algériens en France.

Une centaine de participants aborderont, a cet effet, les questions et propositions de nature a “valoriser toutes initiatives et consolider l’émergence et la mise en place d’un réseau algérien structuré”, a détaillé cette association “citoyenne”, qui mentionne, a cet égard, les orientations données par le président de la République Abdelmadjid Tebboune lors de la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes tenue le 8 novembre dernier.

La rencontre verra la participation, notamment, d’étudiants, universitaires, chefs d’entreprise, sportifs, artistes, représentants d’associations et membres de la communauté exerçant des professions libérales, note le Collectif des Algériens en France.