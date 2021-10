Le fils de cheb Khaled défend l’extrême droite

Le fils du chanteur Cheb Khaled, prénommé Aniss, était l’invité du talk-show controversé « Touche Pas A Mon Poste (TPMP) ».

Les tensions étaient de nouveau au rendez-vous sur le plateau ou le fils du roi du Rai a prôné son soutien envers l’éditorialiste et polémiste du Figaro et de CNews Eric Zemmour.

Présenté comme un rappeur et journaliste est venu sur le plateau de Cyril Hanouna dans le but d’expliquer pourquoi il pourrait voter pour Eric Zemmour a l’élection présidentielle de 2022, le jeune argumente que Zemmour a des discours « cohérents » sur de nombreux sujets et qu’il a une bonne connaissance des quartiers populaires.

Selon lui, le chroniqueur hebdomadaire du magazine Le Figaro n’est pas négationniste ni d’extrême droite, comme le dénoncent beaucoup. Mais plutôt « maladroit et mal informé sur la religion de l’Islam».

Cependant, Aniss n’est pas en accord avec les toutes les paroles prononcées par Eric Zemmour notamment au sujet de l’Islam. Mais selon lui, le polémiste est « maladroit » et également « mal informé » sur cette religion.

Les révélations Du jeune homme de 26 ans n’ont pas été du gout des internautes. De nombreuses personnes, sur les réseaux sociaux, étaient assez stupéfaites. Sur Twitter, de nombreuses personnes pensent même que le jeune homme était sous l’emprise de stupéfiant.