Le Président de la République décoré de l’Ordre de l’Etat par son homologue turc

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été décoré, jeudi à Ankara, de l’Ordre de l’Etat, par son frère, le président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan.

Le président de la République est arrivé mercredi à Ankara, pour une visite officielle en Turquie, à la tête d’une importante délégation.

Cette visite officielle du président de la République en Turquie s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

APS