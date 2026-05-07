L’ONU avertit: “La faim s’aggrave à Gaza”

L’ONU a averti mercredi que la faim reste généralisée et sévère dans la bande de Gaza, où des millions de personnes peinent à accéder à une alimentation suffisante malgré les efforts humanitaires en cours.

S’exprimant devant la presse, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a cité des données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), selon lesquelles 2,1 millions de personnes à Gaza sont désormais confinées dans moins de la moitié du territoire, limitant leur accès aux terres agricoles, aux ressources alimentaires et aux services essentiels.

« Les habitants ne peuvent pas accéder à certaines zones de Gaza où se trouvent des réserves foncières et des infrastructures critiques, comme les décharges de déchets solides. Ils ne peuvent pas non plus se déplacer à l’étranger ni accéder à la Cisjordanie, où des services tels que des soins de santé spécialisés leur sont accessibles.

« Les personnes autorisées à sortir dans le cadre d’évacuations médicales ne représentent qu’une infime partie de celles qui ont besoin de services indisponibles au quotidien à Gaza », a-t-il déclaré.

Citant le Programme alimentaire mondial (PAM), Dujarric a indiqué que plus de 1,6 million de personnes reçoivent chaque mois des colis alimentaires, des repas chauds, du pain ou une aide en espèces. Par ailleurs, les partenaires humanitaires fournissent environ 1,1 million de repas par jour grâce à plus de 120 cuisines communautaires à travers la bande de Gaza.

« Pourtant, plus de six mois après la déclaration d’un cessez-le-feu, le PAM souligne que la faim n’a pas disparu, avec des niveaux élevés de malnutrition. De nombreuses familles dépendent encore de l’aide alimentaire pour survivre, les produits frais restant trop chers. Une famille sur cinq ne prend qu’un seul repas par jour », a ajouté Dujarric.

Répondant à une question d’Anadolu sur l’impact des alertes répétées concernant l’insuffisance de l’aide, Dujarric a déclaré que l’organisation espère que son message dépasse la salle de presse, tout en reconnaissant des résultats limités.

« Nous espérons que d’autres que vous nous entendent. Ce sont des questions que nous soulevons quotidiennement auprès des parties israéliennes. Nous les avons également évoquées avec nos homologues américains. Le constat est qu’il n’y a pas eu beaucoup d’évolution positive.

« Nous ne contrôlons pas le système. Nous savons que nous sommes sur le terrain. Nos collègues voient de leurs propres yeux la situation réelle. Ils savent ce dont il y a besoin, et nous ne l’obtenons tout simplement pas », a-t-il affirmé.

Israël a lancé une guerre génocidaire contre la bande de Gaza en octobre 2023, faisant plus de 72 000 morts palestiniens et plus de 172 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants.

Malgré un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, Israël a poursuivi ses attaques meurtrières et son blocus sur Gaza, tuant 837 Palestiniens et en blessant 2 381 autres, tout en provoquant des destructions massives.