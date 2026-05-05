Deux destroyers américains franchissent le détroit d’Ormuz après avoir repoussé une attaque iranienne

Deux destroyers de la marine américaine ont franchi le détroit d’Ormuz et pénétré dans le golfe Persique après avoir repoussé une salve d’attaques iraniennes impliquant missiles, drones et petites embarcations, selon un média américain lundi.

L’USS Truxtun et l’USS Mason, appuyés par des hélicoptères Apache et d’autres aéronefs, ont été visés par une série d’attaques coordonnées iraniennes au cours de leur transit, a rapporté CBS News en citant des responsables du département américain de la Défense.

Aucun des deux bâtiments n’a été touché malgré l’intensité des assauts, ajoute le média.

Deux navires commerciaux battant pavillon américain ont également franchi le détroit avec succès, a indiqué le Commandement central américain (CENTCOM), dans le cadre de l’initiative baptisée « Project Freedom », annoncée dimanche par le président américain Donald Donald Trump.

L’Iran avait averti que les forces américaines seraient attaquées en cas d’entrée dans le détroit, dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre les deux pays.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré tôt mardi qu’« il n’existe pas de solution militaire à une crise politique », mettant en garde Washington contre toute escalade dans le détroit d’Ormuz tout en évoquant des « progrès » dans les discussions de paix.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, qui ont entraîné des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains du Golfe, en plus de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions tenues à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Trump sans échéance fixée.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz.