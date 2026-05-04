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Pluies orageuses sur 19 wilayas et vents forts au Sud

Echoroukonline
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Pluies orageuses sur 19 wilayas et vents forts au Sud

L’Office national de la météorologie a mis en garde ce lundi contre des pluies orageuses localement importantes sur plusieurs wilayas du pays.

Selon un Bulletin de l’Office, des prélèvements orageux significatifs sont attendus à partir de 18h00, et se poursuivront jusqu’à l’aube de demain, mardi.

Les wilayas de Naâma, Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Bouira, Tipaza, Blida, Alger et Boumerdès sont concernées par ce bulletin.

Un autre bulletin a également mis en garde contre la poursuite de vents forts accompagnés de soulèvements importants de sable jusqu’à 18h00 ce lundi, dans les wilayas de Naâma, El Bayadh et Béchar.

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