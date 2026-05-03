AADL 3: Distribution des premiers logements prévue avant la fin de l’année 2026

Le nombre de souscripteurs au programme location-vente «AADL 3» ayant payé la première tranche s’élève à 950.000, a indiqué, dimanche à Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, annonçant que la distribution des premiers logements de ce programme est prévue avant la fin de l’année en cours dans certaines wilayas.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 28e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2026), M. Belaribi a fait état du lancement de la réalisation d’environ 130.000 logements «AADL 3», soulignant que l’opération de paiement se déroule «normalement», avec près de 950.000 souscripteurs qui se sont acquittés de la première tranche par voie électronique.

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) avait lancé l’opération de paiement de la première partie de la première tranche par voie électronique en décembre dernier, suivie du paiement de la deuxième partie en avril dernier.

Pour rappel, le montant de la première tranche des logements du programme «AADL 3» a été fixé à 343.000 DA pour les F3 et à 431.500 DA pour les F4, montant payable en deux versements.

APS