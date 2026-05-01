Le chef du CENTCOM présente à Donald Trump un plan de frappe décisive contre l’Iran, selon un rapport

Le commandant du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a présenté au président Donald Trump des options de frappe pouvant constituer un « coup final » contre l’Iran, a rapporté jeudi Fox News.

L’amiral Brad Cooper a exposé ces scénarios lors d’un briefing avec Trump dans la “Situation Room”, évoquant une « vague courte et puissante de frappes » si le président décidait de reprendre les opérations militaires.

Par ailleurs, les cibles envisagées incluraient les « actifs militaires restants, les dirigeants et les infrastructures » de l’Iran, a précisé la chaîne.

Dans le même temps, le Pentagone étudierait également le déploiement de systèmes d’armes avancés, dont un nouveau missile hypersonique baptisé « Dark Eagle », toujours selon Fox News.

Ce système serait capable de frapper des cibles jusqu’à 2.000 miles (3.218 kilomètres), notamment des lanceurs de missiles balistiques encore opérationnels.

En outre, des bombardiers B-1B Lancer, pouvant être équipés de charges hypersoniques allant jusqu’à 5.000 livres, ont renforcé leur présence dans la région et sont en mesure de transporter des « charges importantes ».

Pour rappel, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, provoquant une riposte de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Enfin, Donald Trump a ensuite prolongé unilatéralement la trêve, sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.