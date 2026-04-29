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Explosion de gaz à Batna: le bilan s’alourdit à 2 morts et 14 blessés

Echoroukonline
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Explosion de gaz à Batna: le bilan s’alourdit à 2 morts et 14 blessés

Le bilan de la violente explosion survenue, hier mardi dans la wilaya de Batna s’est alourdi à un mort de 14 blessés, selon un bilan final communiqué ce mercredi par la Protection civile.

Pour rappel, l’incident s’est produit au lieu-dit route de Tazoult. L’explosion, dont l’origine n’a pas encore été précisée, a été suivie de l’effondrement d’une habitation.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

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