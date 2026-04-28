-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Macron critique les «mabouls» qui veulent «se fâcher avec l’Algérie»

Echoroukonline
  • 38
  • 0
Macron critique les «mabouls» qui veulent «se fâcher avec l’Algérie»

L’Algérie s’est invitée fortuitement dans l’échange qu’a eu le président Macron avec des praticiens sur le rôle des médecins étrangers dans le fonctionnement des hôpitaux français et leur situation précaire.

Une sortie musclée sur fond de débat diplomatique. Emmanuel Macron a haussé le ton. Interpellé par un médecin formé à Oran, le président a lancé : « allez le dire à tous les mabouls qui disent qu’il faut se fâcher avec l’Algérie ».

Une déclaration directe, qui vise les tenants d’une ligne dure avec Alger. Sans le nommer, le chef de l’État adresse un message clair à son ancien ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, partisan d’un rapport de force avec le pays nord-africain.

« C’est un truc qui me rend dingue ! Ils font de la médecine et le jour où il faut les titulariser, faut repasser un concours ! On a un système qui marche sur la tête ! », s’est emporté le président français à propos de ce qui est appelé en France les Padhue, ou praticiens à diplôme hors Union européenne.

La majorité de ces médecins est formée dans les pays du Maghreb. L’Algérie arrive largement en tête avec 38,8 %, suivie de la Tunisie 17%. Une réalité qui reflète des liens historiques, mais aussi une forme de dépendance.

Dans certains services hospitaliers, leur présence est déterminante, notamment en gériatrie, en pédiatrie ou encore en chirurgie. Ils interviennent là où les besoins sont les plus urgents. Cette contribution est d’autant plus visible dans les zones sous-dotées. Dans certains départements, près d’un médecin sur deux a obtenu son diplôme à l’étranger.

Articles en Relation
Le Président de la République reçoit l’ambassadeur d’Italie en Algérie

Le Président de la République reçoit l’ambassadeur d’Italie en Algérie

Président de la République: «Très fier du niveau sportif atteint en Algérie grâce à la volonté de nos filles et de nos garçons »

Président de la République: «Très fier du niveau sportif atteint en Algérie grâce a la volonté de nos filles et de nos garçons »

Persistance des pluies samedi sur plusieurs wilayas du pays

Persistance des pluies samedi sur plusieurs wilayas du pays

Un BMS annonce des pluies orageuses dans 22 wilayas

Un BMS annonce des pluies orageuses dans 22 wilayas

“La France redoute les conséquences de la remise des cartes des essais nucléaires”

“La France redoute les conséquences de la remise des cartes des essais nucléaires”

Les frappes israéliennes font 14 morts et 37 blessés dans le sud du Liban

Les frappes israéliennes font 14 morts et 37 blessés dans le sud du Liban

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus