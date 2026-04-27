Japon: Un séisme de magnitude 6,2 secoue l’île d’Hokkaido

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé lundi l’île d’Hokkaido, au Japon, sans qu’aucune alerte au tsunami ne soit émise, a rapporté l’agence Kyodo.

La secousse, survenue tôt dans la matinée, a atteint une intensité de niveau « 5 supérieur » sur l’échelle sismique japonaise (qui en compte 7) dans la région de Tokachi, selon l’Agence météorologique japonaise. Elle s’est produite à une profondeur d’environ 83 kilomètres. À ce niveau, il devient difficile pour les personnes de se déplacer sans s’agripper à un support.

Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé dans l’immédiat. Les autorités ont également indiqué qu’aucune anomalie n’avait été détectée à la centrale nucléaire de Tomari.

Certaines lignes ferroviaires locales longeant la côte pacifique ont été temporairement suspendues, tandis que les trains à grande vitesse Shinkansen ont continué de circuler normalement.

L’Agence météorologique a par ailleurs exclu tout lien direct avec l’alerte en cours concernant le risque accru d’un séisme majeur dans la région, émise après un tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu la semaine précédente dans la préfecture d’Aomori.

Hokkaido figure parmi les zones placées sous vigilance accrue.