Persistance des pluies samedi sur plusieurs wilayas du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chute de grêle et de rafales de vent, continueront d’affecter samedi, plusieurs wilayas du pays, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS).

Placé en vigilance “Orange”, le BMS concerne les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Alger, Blida, Médéa, Laghouat, Djelfa, M’sila, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa, samedi de 15h00 à 23h00, note la même source, précisant que le BMS émis jeudi reste en vigueur.

Les quantités de pluie attendues oscilleront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.