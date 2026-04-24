Israël lance de nouvelles frappes dans le sud du Liban malgré la prolongation du cessez-le-feu

L’armée sioniste a mené, tôt vendredi, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans le sud du Liban, malgré l’annonce récente de la prolongation d’un cessez-le-feu, a rapporté l’Agence nationale d’information libanaise.

Des avions de guerre israéliens ont visé à l’aube une maison dans la localité de Touline, dans le district de Marjayoun, suivis de tirs d’artillerie dans la zone. D’autres frappes aériennes ont ciblé la ville de Kherbet Selm, selon la même source.

Dans le district de Tyr, des appareils israéliens ont mené des raids à la périphérie de Majdal Zoun, tandis que des frappes nocturnes ont également touché les hauteurs de Rihan, dans la région de Jezzine.

Ces attaques sont intervenues quelques heures après que le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, à l’issue de discussions au niveau des ambassadeurs à la Maison Blanche.

La trêve de 10 jours, négociée sous médiation américaine et entrée en vigueur le 16 avril, devait initialement expirer dimanche.

Depuis le 2 mars, l’intensification des frappes israéliennes sur le Liban a fait plus de 2 200 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises.