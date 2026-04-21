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Trump accuse l’Iran d’avoir violé « à de nombreuses reprises » le cessez-le-feu

Echoroukonline
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Trump accuse l’Iran d’avoir violé « à de nombreuses reprises » le cessez-le-feu

Le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi que l’Iran avait violé « à de nombreuses reprises » le cessez-le-feu conclu il y a deux semaines, alors qu’un second cycle de négociations est attendu cette semaine au Pakistan.

« L’Iran a violé le cessez-le-feu à de nombreuses reprises ! », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Les tensions dans la région se sont intensifiées depuis les frappes conjointes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. En représailles, Téhéran a lancé des attaques contre Israël ainsi que contre d’autres pays de la région accueillant des installations américaines.

Le Pakistan a accueilli un premier cycle de pourparlers les 11 et 12 avril, après avoir facilité un cessez-le-feu de 14 jours annoncé le 8 avril, dont l’expiration est prévue mercredi.

Donald Trump avait auparavant jugé « hautement improbable » une prolongation de cette trêve.

Les préparatifs du second cycle de discussions sont en cours à Islamabad, mais la participation de la partie iranienne reste incertaine. La délégation américaine doit à nouveau être conduite par le vice-président JD Vance.

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