L’USM Alger écarte l’OC Safi après un terrain envahi!

Coupe de la CAF

L’Union sportive de la médina d’Alger (USM Alger) s’est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après avoir arraché un match nul (1-1), mi-temps (0-1), face à l’Olympique de Safi, dimanche soir, lors du match retour des demi-finales de la compétition continentale. Une rencontre héroïque et « marathon » disputée dans des conditions difficiles en raison de l’envahissement du terrain par les supporters locaux, ce qui a retardé le coup d’envoi prévu à 20h00 (heure algérienne).

Le début du match a été retardé d’environ une heure et demie, les joueurs de l’USMA ayant été fortement perturbés lors de l’échauffement à la suite de l’intrusion des supporters locaux sur la pelouse, provoquant un grand désordre et une forte tension. Les joueurs et le staff de l’USM Alger ont été contraints de regagner les vestiaires.

L’équipe locale a tenté de prendre l’initiative pour surprendre le représentant algérien, dont la défense a connu quelques moments d’hésitation. Cependant, le gardien Oussama Benbot s’est montré vigilant, redonnant confiance à ses coéquipiers et préservant sa cage.

Les supporters de l’USMA ont dû attendre le temps additionnel de la première période (45+1) pour voir leur équipe ouvrir le score, après recours de l’arbitre rwandais à l’assistance vidéo (VAR), suite à une main d’un défenseur de l’OC Safi dans la surface.

En seconde période, le club algérois a accentué la pression offensive à la recherche du but du break, se procurant plusieurs occasions notamment aux 51e et 55e minutes. Toutefois, l’efficacité est venue du camp adverse, lorsque le Sénégalais Moussa Koné a égalisé de la tête à la 75e minute.

Par la suite, les joueurs de l’équipe locale ont tenté d’influencer les décisions arbitrales en demandant à plusieurs reprises l’intervention de la VAR, ce qui a entraîné de longues interruptions. L’arbitre a ainsi ajouté 19 minutes de temps additionnel. Malgré cela, l’USM Alger a réussi à préserver ce précieux match nul, synonyme de qualification méritée pour la finale de la Coupe de la CAF, la deuxième de son histoire.

À noter que le match aller s’était soldé par un score nul (0-0). Le club de « Soustara », tenant du titre 2023, affrontera en finale le club égyptien du Zamalek, avec un match aller prévu le 9 mai à Alger et le retour le 16 mai au Caire.

Pour rappel, le Zamalek avait éliminé en demi-finale l’autre représentant algérien, le CR Belouizdad, en s’imposant en Algérie (0-1) avant de faire match nul (0-0) vendredi au Caire.

APS